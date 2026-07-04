La fase de octavos de final del Mundial 2026 se disputa entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, con ocho partidos programados en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.
- Canadá vs Marruecos | Sábado 4 de julio | 11:00 | Texas, Estados Unidos | ViX y TUDN
- Paraguay vs Francia | Sábado 4 de julio | 15:00 | Filadelfia, Estados Unidos | ViX
- Brasil vs Noruega | Domingo 5 de julio | 14:00 | Nueva York, Estados Unidos | ViX
- México vs Inglaterra | Domingo 5 de julio | 18:00 | CDMX | Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
- Portugal vs España |Lunes 6 de julio | 13:00 | Texas, Estados Unidos | ViX
- Estados Unidos vs Bélgica | Lunes 6 de julio | 18:00 | Seattle, Estados Unidos | ViX y TUDN
- Argentina vs Egipto | Martes 7 de julio | 10:00 | Atlanta, Estados Unidos | ViX
- Suiza vs Colombia | Martes 7 de julio | 14:00 | Vancouver, Canadá | ViX
Entre los duelos más esperados destacan el México vs Inglaterra en la CDMX, el clásico ibérico Portugal vs España y el choque de potencias entre Estados Unidos y Bélgica.
Con cada encuentro de eliminación directa, solo quedarán ocho selecciones en la competencia, rumbo a los cuartos de final.
Calendario del Mundial 2026: Partidos de octavos de final el sábado 4 de julio
Con dos partidos arrancan los octavos de final del Mundial 2026 el sábado 4 de julio, a continuación los detalles.
Canadá vs Marruecos
- Fecha: Sábado 4 de julio
- Horario: 11 horas
- Sede: Estadio Houston
- Transmisión: ViX y TUDN
Paraguay vs Francia
- Fecha: Sábado 4 de julio
- Horario: 15 horas
- Sede: Estadio Filadelfia
- Transmisión: ViX
Calendario del Mundial 2026: Partidos de octavos de final el domingo 5 de julio
Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra encenderán los octavos de final del Mundial 2026, el domingo 5 de julio.
Brasil vs Noruega
- Fecha: Domingo 5 de julio
- Horario: 11 horas
- Sede: Estadio Nueva York
- Transmisión: ViX
México vs Inglaterra
- Fecha: Domingo 5 de julio
- Horario: 18 horas
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, 7, ViX y TUDN
Calendario del Mundial 2026: Partidos de octavos de final el lunes 6 de julio
Portugal y España juegan por el pase a cuartos de final el lunes 6 de julio en Dallas, Texas.
- Portugal vs España
- Fecha: Lunes 6 de julio
- Horario: 13 horas
- Sede: Estadio Dallas
- Transmisión: TUDN y ViX
Estados Unidos se mide en octavos de final con otro europeo, el seleccionado de Bélgica, el lunes 6 de julio en el Mundial 2026.
- Estados Unidos vs Bélgica
- Fecha: Lunes 6 de julio
- Horario: 18 horas
- Sede: Estadio Seattle
- Transmisión: TUDN y ViX
Calendario del Mundial 2026: Partidos de octavos de final el martes 7 de julio
Argentina sufrió para eliminar a Cabo Verde en la segunda ronda del Mundial 2026 y ahora tendrá que enfrentar a Egipto en los octavos de final.
- Argentina vs Egipto
- Fecha: Martes 7 de julio
- Horario: 10 horas
- Sede: Estadio Atlanta
- Transmisión: ViX
Suiza eliminó sin problemas a Argelia para instalarse en la ronda de octavos de final, por lo que su siguiente rival será Colombia en el Mundial 2026.
- Suiza vs Colombia
- Fecha: Martes 7 de julio
- Horario: 16 horas
- Sede: Estadio de Seattle
- Transmisión: ViX