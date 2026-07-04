La fase de octavos de final del Mundial 2026 se disputa entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, con ocho partidos programados en distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Canadá vs Marruecos | Sábado 4 de julio | 11:00 | Texas, Estados Unidos | ViX y TUDN Paraguay vs Francia | Sábado 4 de julio | 15:00 | Filadelfia, Estados Unidos | ViX Brasil vs Noruega | Domingo 5 de julio | 14:00 | Nueva York, Estados Unidos | ViX México vs Inglaterra | Domingo 5 de julio | 18:00 | CDMX | Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX Portugal vs España |Lunes 6 de julio | 13:00 | Texas, Estados Unidos | ViX Estados Unidos vs Bélgica | Lunes 6 de julio | 18:00 | Seattle, Estados Unidos | ViX y TUDN Argentina vs Egipto | Martes 7 de julio | 10:00 | Atlanta, Estados Unidos | ViX Suiza vs Colombia | Martes 7 de julio | 14:00 | Vancouver, Canadá | ViX

Entre los duelos más esperados destacan el México vs Inglaterra en la CDMX, el clásico ibérico Portugal vs España y el choque de potencias entre Estados Unidos y Bélgica.

Con cada encuentro de eliminación directa, solo quedarán ocho selecciones en la competencia, rumbo a los cuartos de final.

Calendario del Mundial 2026: Partidos de octavos de final el sábado 4 de julio

Con dos partidos arrancan los octavos de final del Mundial 2026 el sábado 4 de julio, a continuación los detalles.

Canadá vs Marruecos

Fecha: Sábado 4 de julio

Horario: 11 horas

Sede: Estadio Houston

Transmisión: ViX y TUDN

Canadá eliminó a Sudáfrica en la segunda ronda del Mundial 2026 (@jessemarsch.15/Instagram)

Paraguay vs Francia

Fecha: Sábado 4 de julio

Horario: 15 horas

Sede: Estadio Filadelfia

Transmisión: ViX

Francia sigue siendo el favorito para ganar el Mundial 2026 (Derik Hamilton / AP Photo/Derik Hamilton)

Calendario del Mundial 2026: Partidos de octavos de final el domingo 5 de julio

Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra encenderán los octavos de final del Mundial 2026, el domingo 5 de julio.

Brasil vs Noruega

Fecha: Domingo 5 de julio

Horario: 11 horas

Sede: Estadio Nueva York

Transmisión: ViX

Con gol de último minuto, Brasil avanzó a octavos de final del Mundial 2026 (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

México vs Inglaterra

Fecha: Domingo 5 de julio

Horario: 18 horas

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, 7, ViX y TUDN

Javier Aguirre quiere seguir haciendo historia con México en el Mundial 2026 (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Calendario del Mundial 2026: Partidos de octavos de final el lunes 6 de julio

Portugal y España juegan por el pase a cuartos de final el lunes 6 de julio en Dallas, Texas.

Portugal vs España

Fecha: Lunes 6 de julio

Horario: 13 horas

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: TUDN y ViX

Estados Unidos se mide en octavos de final con otro europeo, el seleccionado de Bélgica, el lunes 6 de julio en el Mundial 2026.

Estados Unidos vs Bélgica

Fecha: Lunes 6 de julio

Horario: 18 horas

Sede: Estadio Seattle

Transmisión: TUDN y ViX

Calendario del Mundial 2026: Partidos de octavos de final el martes 7 de julio

Argentina sufrió para eliminar a Cabo Verde en la segunda ronda del Mundial 2026 y ahora tendrá que enfrentar a Egipto en los octavos de final.

Argentina vs Egipto

Fecha: Martes 7 de julio

Horario: 10 horas

Sede: Estadio Atlanta

Transmisión: ViX

Argentina complicó su pase a octavos ante Cabo Verde. (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

Suiza eliminó sin problemas a Argelia para instalarse en la ronda de octavos de final, por lo que su siguiente rival será Colombia en el Mundial 2026.