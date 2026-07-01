Inglaterra logró su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo en un partido complicado.
Marcador: Inglaterra 2-1 Congo
Brian Cipenga sorprendió al minuto 7 con el gol africano, pero Harry Kane apareció en la recta final para marcar su cuarto y quinto tanto del torneo, remontando el marcador.
Con este triunfo, Inglaterra enfrentará a México el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, en un duelo de alto voltaje que definirá el pase a los cuartos de final.
Inglaterra vs Congo: así fue el partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Harry Kane e Inglaterra buscaron por todos los caminos el triunfo ante Congo, una selección africana bien parada en la cancha que le complicó cada jugada a los europeos.
Jude Bellingham y Harry Kane tuvieron varias oportunidades de cara a la portería de Congo, donde Lionel Mpasi se convirtió en figura durante los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Así fueron los goles de Inglaterra vs Congo:
- Minuto 7: Brian Cipenga sorprende a Inglaterra y toma la ventaja sobre Inglaterra
- Minuto 75: Harry Kane empató el partido con su cuarto gol en el Mundial 2026
- Minuto 86: Harry Kane hace el 2-1
¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?
Inglaterra volverá a jugar en el Mundial 2026 el domingo 5 de julio ante México en el Estadio Banorte.
Como parte de los octavos de final del Mundial 2026, Inglaterra deberá retar a México en la CDMX, donde el Tri suma cuatro victorias consecutivas.