Inglaterra logró su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo en un partido complicado.

Marcador: Inglaterra 2-1 Congo

Brian Cipenga sorprendió al minuto 7 con el gol africano, pero Harry Kane apareció en la recta final para marcar su cuarto y quinto tanto del torneo, remontando el marcador.

Con este triunfo, Inglaterra enfrentará a México el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, en un duelo de alto voltaje que definirá el pase a los cuartos de final.

Inglaterra vs Congo: así fue el partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Harry Kane e Inglaterra buscaron por todos los caminos el triunfo ante Congo, una selección africana bien parada en la cancha que le complicó cada jugada a los europeos.

Jude Bellingham y Harry Kane tuvieron varias oportunidades de cara a la portería de Congo, donde Lionel Mpasi se convirtió en figura durante los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Así fueron los goles de Inglaterra vs Congo:

Minuto 7: Brian Cipenga sorprende a Inglaterra y toma la ventaja sobre Inglaterra

Minuto 75: Harry Kane empató el partido con su cuarto gol en el Mundial 2026

Minuto 86: Harry Kane hace el 2-1

Inglaterra avanzó a octavos de final sobre Congo (Erik S. Lesser / AP Photo/Erik S. Lesser)

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?

Inglaterra volverá a jugar en el Mundial 2026 el domingo 5 de julio ante México en el Estadio Banorte.

Como parte de los octavos de final del Mundial 2026, Inglaterra deberá retar a México en la CDMX, donde el Tri suma cuatro victorias consecutivas.