Inter Miami vs León chocan en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-2 en busca de la siguiente ronda del torneo. Conoce las posibles alineaciones.

Inter Miami y León pueden clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, pero necesitan ganar el partido para mantener la esperanza.

Inter Miami vs León: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Inter Miami vs León es 2-2 dejando a los dos equipos en una situación complicada para avanzar en la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Inter Miami 2-2 León

Inter Miami vs León: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Inter Miami vs León pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Inter Miami

  • Portero: Rocco Ríos Novo
  • Defensas: Ian Fray, Facundo Mura, Micael y Sergio Reguilón
  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright y Telasco Segovia
  • Delanteros: Lovens Delinois y Dániel Pintér
Inter Miami enfrentó a Rayados en la Leagues Cup 2026.
Inter Miami no podrá contar con Lionel Messi en este partido (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

León

  • Portero: Óscar García
  • Defensas: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Sebastián Vegas
  • Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Sebastián Santos
  • Delantero: Daniel Arcilla

Inter Miami vs León: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Inter Miami vs León juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.

  • Partido: Orlando City vs San Luis
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Nu Stadium
  • Transmisión: Apple TV