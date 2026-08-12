Inter Miami vs León chocan en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-2 en busca de la siguiente ronda del torneo. Conoce las posibles alineaciones.

Inter Miami y León pueden clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, pero necesitan ganar el partido para mantener la esperanza.

Inter Miami vs León: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Inter Miami vs León es 2-2 dejando a los dos equipos en una situación complicada para avanzar en la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Inter Miami 2-2 León

Inter Miami vs León: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Inter Miami vs León pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos Novo

Defensas: Ian Fray, Facundo Mura, Micael y Sergio Reguilón

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright y Telasco Segovia

Delanteros: Lovens Delinois y Dániel Pintér

Inter Miami no podrá contar con Lionel Messi en este partido (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Sebastián Vegas

Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Sebastián Santos

Delantero: Daniel Arcilla

Inter Miami vs León: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Inter Miami vs León juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.