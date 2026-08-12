Inter Miami vs León chocan en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-2 en busca de la siguiente ronda del torneo. Conoce las posibles alineaciones.
Inter Miami y León pueden clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, pero necesitan ganar el partido para mantener la esperanza.
Inter Miami vs León: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Inter Miami vs León es 2-2 dejando a los dos equipos en una situación complicada para avanzar en la Leagues Cup 2026.
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Inter Miami vs León: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Inter Miami vs León pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Inter Miami
- Portero: Rocco Ríos Novo
- Defensas: Ian Fray, Facundo Mura, Micael y Sergio Reguilón
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright y Telasco Segovia
- Delanteros: Lovens Delinois y Dániel Pintér
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Sebastián Vegas
- Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Sebastián Santos
- Delantero: Daniel Arcilla
Inter Miami vs León: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Inter Miami vs León juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.
- Partido: Orlando City vs San Luis
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: Apple TV