La selección de Suiza dio la sorpresa en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al eliminar a Argelia por un marcador a favor de 2-0.

Marcador: Suiza 2-0 Argelia.

El partido Suiza vs Argelia, disputado con gran intensidad, mostró a los suizos adelantándose con gol de Breel Embolo al minuto 10 y posteriormente, Dan Ndoye puso el 2-0 al 46.

Suiza se impuso con temple y orgullo, asegurando su pase a los octavos de final.

Suiza vs Argelia: así fue el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido Suiza vs Argelia fue disputado por dos selecciones que buscaban seguir en la competencia del Mundial 2026, aunque los suizos llevaron la iniciativa en el cotejo.

Suiza sorprendió a Argelia adelantándose en el marcador y asegurando la victoria en el segundo tiempo del partido de dieciseisavos de final.

Así fueron los goles del partido Suiza vs Argelia:

Minuto 10: Gol de Breel Embolo (Suiza)

Minuto 46: Gol de Dan Ndoye (Suiza)

Suiza elimina a Argelia y clasifica a octavos del Mundial 2026. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

¿Cuándo vuelve a jugar Suiza en el Mundial 2026?

Tras el partido ante Argelia, la selección de Suiza debe esperar el resto de los resultados para conocer a su rival y fecha para jugar, en los octavos de final del Mundial 2026.

Argelia se va del Mundial 2026 con el orgullo de llevar al límite a Suiza, quien no es de los candidatos para ganar el torneo, pero intentará hacer todo lo posible por competir.