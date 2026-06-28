Francia vs Suecia se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el martes 30 de junio a las 15 horas.
- Partido: Francia vs Suecia
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Martes 30 de junio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: MetLife Stadium
- Transmisión: ViX
Francia vs Suecia: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
El martes 30 de junio de 2026 será el partido Francia vs Suecia por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Francia vs Suecia: Hora y canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Francia vs Suecia iniciará a las 15 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
Deportes
Partidos confirmados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Deportes
México vs Ecuador: Día, hora y canal para ver el partido del Tri en el Mundial 2026
Deportes
Brasil vs Japón: ¿Cuándo y dónde ver el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026?
Deportes
Países Bajos vs Marruecos: Hora y canal para ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Partido: Francia vs Suecia
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Martes 30 de junio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: MetLife Stadium
- Transmisión: ViX
¿Cómo clasificaron Francia y Suecia a la siguiente ronda del Mundial 2026?
Francia vs Suecia avanzaron a la siguiente ronda del Mundial 2026, en la que se medirán por el pase a octavos de final.
Francia terminó como líder del Grupo I con 9 puntos, mientras que Suecia fue tercero en el Grupo F.