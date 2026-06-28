Francia vs Suecia se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el martes 30 de junio a las 15 horas.

  • Partido: Francia vs Suecia
  • Fase: Dieciseisavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Martes 30 de junio del 2026
  • Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: MetLife Stadium
  • Transmisión: ViX

Francia vs Suecia: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El martes 30 de junio de 2026 será el partido Francia vs Suecia por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Francia vs Suecia: Hora y canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Francia vs Suecia iniciará a las 15 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Francia vs Suecia
  • Fase: Dieciseisavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Martes 30 de junio del 2026
  • Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: MetLife Stadium
  • Transmisión: ViX
Mbappé lidera victoria de Francia ante Irak en el Mundial 2026.
Mbappé lidera victoria de Francia ante Irak en el Mundial 2026. (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

¿Cómo clasificaron Francia y Suecia a la siguiente ronda del Mundial 2026?

Francia vs Suecia avanzaron a la siguiente ronda del Mundial 2026, en la que se medirán por el pase a octavos de final.

Francia terminó como líder del Grupo I con 9 puntos, mientras que Suecia fue tercero en el Grupo F.