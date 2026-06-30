Erling Haaland y Noruega enfrentaron a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este martes 30 de junio.

Con gol de Erling Haaland, Noruega selló el triunfo 2-1 sobre Costa de Marfil, en el partido jugado en Dallas, para avanzar a los octavos de final del torneo.

Marcador: Costa de Marfil 1-2 Noruega

Costa de Marfil vs Noruega: así fue el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido Costa de Marfil vs Noruega en el Mundial 2026 siguió la dinámica de que han tenido los dieciseisavos de final del torneo, con un duelo cerrado y muy disputado.

Noruega tomó la ventaja, Costa de Marfil respondió y el equipo europeo se convirtió en la primera selección europea en clasificar a los octavos de final del Mundial 2026, al recuperar la ventaja.

Así fueron los goles del partido Costa de Marfil vs Noruega:

Minuto 39: Gol de Antonio Nusa para darle la ventaja a Noruega.

Minuto 74: Gol del marfileño Amad Diallo para empatar el marcador.

Minuto 86: Gol de Erling Haaland que le da el pase a Noruega

Noruega no tuvo un partido sencillo ante la selección de Costa de Marfil (Jessica Tobias / AP Photo/Jessica Tobias)

¿Cuándo vuelven a jugar Noruega y Costa de Marfil en el Mundial 2026?

Noruega juega el domingo 5 de julio ante Brasil, en los octavos de final del Mundial 2026.

Será un reto mayor para Noruega de Haaland en busca de meterse entre los mejores 8 seleccionados del Mundial 2026.