Estados Unidos logró su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bosnia en un partido poco complicado.

Marcador: Estados Unidos 2-0 Bosnia.

Folarin Balogun sorprendió al minuto 45 con el gol estadounidense y posteriormente, Malik Tillman al 82 selló la victoria de las Barras y las Estrellas.

Con este triunfo, Estados Unidos enfrentará a Bélgica el lunes 6 de julio en el Estadio de Seattle, en un duelo de alto voltaje que definirá el pase a los cuartos de final.

Estados Unidos vs Bosnia: así fue el partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos buscó por todos los caminos el triunfo ante Bosnia, una selección que no le complicó a los americanos.

Estados Unidos ganó el encuentro con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman.

Así fueron los goles de Estados Unidos vs Bosnia:

Minuto 45: Gol de Folarin Balogun (Estados Unidos)

Minuto 82: Gol de Malik Tillman (Estados Unidos)

Estados Unidos venció a Bosnia en los dieciseisavos de final. (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

¿Cuándo vuelve a jugar Estados Unidos en el Mundial 2026?

Estados Unidos volverá a jugar en el Mundial 2026 el lunes 6 de julio ante Bélgica.

Como parte de los octavos de final del Mundial 2026, Estados Unidos deberá retar a Bélgica en Seattle.