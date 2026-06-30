Australia vs Egipto protagonizan uno de los partidos más parejos en la fase de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 3 de julio a las 12 horas.

Partido: Australia vs Egipto

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Viernes 3 de julio del 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: VIX

Australia vs Egipto: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El viernes 3 de julio será el partido Australia vs Egipto por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Australia vs Egipto: Hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Australia vs Egipto iniciará a las 12 horas, tiempo del centro de México en el Estadio de Dallas, en Estados Unidos.

Australia vs Egipto: Canal para ver el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Australia vs Egipto podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Australia vs Egipto

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Viernes 3 de julio del 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: VIX

Australia ha tenido un buen Mundial 2026 y quiere seguir en el torneo (Thanassis Stavrakis / AP)

¿Cómo llegaron Australia y Egipto a la segunda ronda del Mundial 2026?

Australia y Egipto clasificaron a la segunda ronda del Mundial 2026 después de realizar una buena fase de grupos.

Australia avanzó como segundo lugar del Grupo D del Mundial 2026, sector que dominó Estados Unidos.

Egipto, por su parte, sumó los mismos 5 puntos que Bélgica en el Grupo G, pero por criterios de desempate clasificó como segundo lugar.