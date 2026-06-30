Australia vs Egipto protagonizan uno de los partidos más parejos en la fase de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 3 de julio a las 12 horas.
- Partido: Australia vs Egipto
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Dallas
- Transmisión: VIX
Australia vs Egipto: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
El viernes 3 de julio será el partido Australia vs Egipto por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Australia vs Egipto: Hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Australia vs Egipto iniciará a las 12 horas, tiempo del centro de México en el Estadio de Dallas, en Estados Unidos.
Australia vs Egipto: Canal para ver el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Australia vs Egipto podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Australia vs Egipto
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Dallas
- Transmisión: VIX
¿Cómo llegaron Australia y Egipto a la segunda ronda del Mundial 2026?
Australia y Egipto clasificaron a la segunda ronda del Mundial 2026 después de realizar una buena fase de grupos.
Australia avanzó como segundo lugar del Grupo D del Mundial 2026, sector que dominó Estados Unidos.
Egipto, por su parte, sumó los mismos 5 puntos que Bélgica en el Grupo G, pero por criterios de desempate clasificó como segundo lugar.