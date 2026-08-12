Orlando City vs San Luis se encuentran en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Orlando City aún podría clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que el San Luis ya está eliminado.

Orlando City vs San Luis: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Orlando City vs San Luis es 2-1 para el equipo de la MLS.

Pronóstico: Orlando City 2-1 San Luis

Orlando City vs San Luis: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Orlando City vs San Luis pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Orlando City

Portero: Crepeau

Defensas: Taifi, Lago, Jansson y Rhein

Mediocampistas: Cartagena, Otavio, Angulo, Pasalic y Spicer

Delantero: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann es la estrella del Orlando City (@OrlandoCitySC)

San Luis

Portero: Sánchez

Defensas: Galindo, García, Águila

Mediocampistas: Torres, Macías, Salles-Lamonge y Cruz

Delanteros: Llorente, Mora y Rodríguez

Orlando City vs San Luis: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Orlando City vs San Luis juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.