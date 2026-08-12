Orlando City vs San Luis se encuentran en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Orlando City aún podría clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que el San Luis ya está eliminado.
Orlando City vs San Luis: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Orlando City vs San Luis es 2-1 para el equipo de la MLS.
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Orlando City vs San Luis: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Orlando City vs San Luis pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Orlando City
- Portero: Crepeau
- Defensas: Taifi, Lago, Jansson y Rhein
- Mediocampistas: Cartagena, Otavio, Angulo, Pasalic y Spicer
- Delantero: Antoine Griezmann
San Luis
- Portero: Sánchez
- Defensas: Galindo, García, Águila
- Mediocampistas: Torres, Macías, Salles-Lamonge y Cruz
- Delanteros: Llorente, Mora y Rodríguez
Orlando City vs San Luis: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Orlando City vs San Luis juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.
- Partido: Orlando City vs San Luis
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inter&Co Stadium
- Transmisión: Apple TV