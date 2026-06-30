Portugal vs Croacia continúan con la actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 2 de julio a las 17 horas.

Partido: Portugal vs Croacia

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Jueves 2 de julio del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toronto, Canadá

Transmisión: ViX

Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en busca del pase en el Mundial 2026 (Frank Augstein / AP)

Portugal vs Croacia: Día del partido del Mundial 2026

El jueves 2 de julio de 2026 será el partido Portugal de Cristiano Ronaldo ante Croacia, por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Portugal vs Croacia: Hora y canal del partido del Mundial 202

Portugal vs Croacia iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México en actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Portugal vs Croacia

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Jueves 2 de julio del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toronto, Canadá

Transmisión: ViX

¿Cómo llegaron Portugal y Croacia a la segunda ronda del Mundial 2026?

Portugal y Croacia accedieron a la siguiente ronda del Mundial 2026, después de una primera fase en la que no tuvieron su mejor rendimiento.

Portugal terminó como segundo lugar del Grupo K, sector dominado por la Selección de Colombia.

Croacia también accedió a la segunda ronda como sublíder de su grupo, abajo de Inglaterra.