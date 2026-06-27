México vs Ecuador se enfrentarán por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el martes 30 de junio a las 19 horas.
- Partido: México vs Ecuador
- Fase: Dieciseisavos de final
- Fecha: Martes 30 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
México vs Ecuador: Día del partido del Mundial 2026
El martes 30 de junio de 2026 será el partido México vs Ecuador del Mundial 2026, en los dieciseisavos de final.
México vs Ecuador: Hora del partido del Mundial 2026
México vs Ecuador iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte, de la Ciudad de México.
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México vs Ecuador: Canal para ver el partido del Mundial 2026
México vs Ecuador podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: México vs Ecuador
- Fase: Dieciseisavos de final
- Fecha: Martes 30 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo llegaron México y Ecuador a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?
México clasificó como primer lugar del Grupo A del Mundial 2026, para esperar rival que saldría de entre los mejores terceros lugares del torneo.
Ecuador fue uno de los mejores terceros lugares y se medirá con México en el Estadio Banortes.