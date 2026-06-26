Brasil vs Japón será el segundo partido en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 29 de junio a las 11 horas.
- Partido: Brasil vs Japón
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 29 de junio del 2026
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Houston
- Transmisión: ViX
Brasil vs Japón: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
El lunes 29 de junio de 2026 será el partido Brasil vs Japón por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Brasil vs Japón: Hora y canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Brasil vs Japón iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México, y se podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Brasil vs Japón
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 29 de junio del 2026
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Houston
- Transmisión: ViX
¿Cómo clasificaron Brasil y Japón a la siguiente ronda del Mundial 2026?
Brasil y Japón tuvieron caminos muy distintos para superar la fase de grupos del Mundial 2026, en la que se medirán por el pase a octavos de final.
Brasil terminó como líder del Grupo C con 7 puntos, mientras que Japón fue segundo en el Grupo F.