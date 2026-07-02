Suiza vs Argelia se enfrentan en dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el jueves 2 de julio a las 21 horas.
- Partido: Suiza vs Argelia
- Fase: Dieciseisavos
- Fecha: Jueves 2 de julio del 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Suiza vs Argelia: ¿Cuándo ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026?
El jueves 2 de julio de 2026 será el partido Suiza vs Argelia del Mundial 2026, duelo de dieciseisavos de final.
Suiza vs Argelia: ¿Dónde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026?
Suiza vs Argelia iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse a través de ViX.
- Partido: Suiza vs Argelia
- Fase: Dieciseisavos
- Fecha: Jueves 2 de julio del 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo clasificaron Suiza y Argelia a los dieciseisavos de final?
Suiza clasificó de gran manera como líder invicta del Grupo B con 7 puntos.
En tanto, Argelia, pasó como uno de los mejores terceros lugares en el Grupo J, con 4 puntos.