Estados Unidos vs Bosnia se enfrentan por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX a las 18 horas, el miércoles 1 de julio.

Estados Unidos vs Bosnia es uno de los partidos de dieciseisavos de final programados el miércoles 1 de julio.

Partido: Estados Unidos vs Bosnia

Fase: Dieciseisavos de final

Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Levi’s Stadium

Transmisión: ViX

Estados Unidos vs Bosnia: ¿Cuándo ver el partido del Mundial 2026?

El miércoles 1 de julio de 2026 será el partido Estados Unidos vs Bosnia en el Mundial 2026.

Estados Unidos vs Bosnia: ¿Dónde ver el partido del Mundial 2026?

Estados Unidos vs Bosnia iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México y podrá verse a través de ViX.

Partido: Estados Unidos vs Bosnia

Fase: Dieciseisavos de final

Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Levi’s Stadium

Transmisión: ViX

Estados Unidos vs Bosnia: ¿Cuándo y dónde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026? (Armin Durgut / AP)

¿Cómo clasificaron Estados Unidos y Bosnia a la siguiente ronda del Mundial 2026?

Estados Unidos clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026 como líder de su grupo con 6 puntos.

Bosnia se convirtió en rival de Estados Unidos al terminar como tercer lugar del Grupo B del torneo y buscará dar la gran sorpresa del torneo.