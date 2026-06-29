Estados Unidos vs Bosnia se enfrentan por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX a las 18 horas, el miércoles 1 de julio.
Estados Unidos vs Bosnia es uno de los partidos de dieciseisavos de final programados el miércoles 1 de julio.
- Partido: Estados Unidos vs Bosnia
- Fase: Dieciseisavos de final
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Levi’s Stadium
- Transmisión: ViX
Estados Unidos vs Bosnia: ¿Cuándo ver el partido del Mundial 2026?
El miércoles 1 de julio de 2026 será el partido Estados Unidos vs Bosnia en el Mundial 2026.
Estados Unidos vs Bosnia: ¿Dónde ver el partido del Mundial 2026?
Estados Unidos vs Bosnia iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México y podrá verse a través de ViX.
- Partido: Estados Unidos vs Bosnia
- Fase: Dieciseisavos de final
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Levi’s Stadium
- Transmisión: ViX
¿Cómo clasificaron Estados Unidos y Bosnia a la siguiente ronda del Mundial 2026?
Estados Unidos clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026 como líder de su grupo con 6 puntos.
Bosnia se convirtió en rival de Estados Unidos al terminar como tercer lugar del Grupo B del torneo y buscará dar la gran sorpresa del torneo.