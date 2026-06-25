Sudáfrica vs Canadá será el primer partido en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 28 de junio a las 13 horas.

Partido: Sudáfrica vs Canadá

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2016

Fecha: Domingo 28 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Los Ángeles

Transmisión: ViX

Sudáfrica vs Canadá: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El domingo 28 de junio de 2026 será el partido Sudáfrica vs Canadá en la segunda ronda del Mundial 2026.

Sudáfrica vs Canadá: Hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica vs Canadá iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en el Estadio de Los Ángeles, California.

Sudáfrica vs Canadá: Canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica vs Canadá podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Sudáfrica vs Canadá

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2016

Fecha: Domingo 28 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Los Ángeles

Transmisión: ViX

Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur y avanzó a dieciseisavos del Mundial 2026. (Moises Castillo / AP Photo/Moises Castillo)

¿Cómo llegaron Sudáfrica y Canadá a la siguiente ronda del Mundial 2026?

Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur en la Jornada 3 del Mundial 2026, y con los tres puntos se quedó con el segundo lugar del Grupo A.

Canadá aseguró la segunda plaza del Grupo B tras vencer a Catar y empatar con Bosnia, a pesar de perder el liderato ante Suiza.

El reglamento del Mundial 2026 marca que el sublíder del Grupo A debe medirse directamente contra el sublíder del Grupo B.