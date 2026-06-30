La selección de Países Bajos quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer en penales ante Marruecos (3-2) en un duelo de dieciseisavos de final disputado con gran intensidad.

Marcador: Países Bajos 2-3 Marruecos en penales.

Los neerlandeses se adelantaron con gol de Cody Gakpo al minuto 72, pero los marroquíes empataron en tiempo agregado gracias a Issa Diop (90+1).

En la tanda de penales, Marruecos mostró temple y orgullo para asegurar su pase a los octavos de final, donde enfrentará a Canadá.

Países Bajos vs Marruecos: así fue el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido Países Bajos vs Marruecos fue disputado por dos selecciones que buscaban seguir en la competencia del Mundial 2026, aunque los marroquíes llevaron la iniciativa en el cotejo.

Paíes Bajos sorprendió a Marruecos adelantándose en el marcador, pero los marroquíes se recuperaron para emparejar las acciones, y después ganaron en penales.

Así fueron los goles del partido en su tiempo regular del Países Bajos vs Marruecos:

Minuto 72: Gol de Cody Gakpo (Países Bajos)

(Países Bajos) Minuto 90+1: Gol de Issa Diop (Marruecos)

Marruecos no perdonó y eliminó a Países Bajos. (Dolores Ochoa / AP Photo/Dolores Ochoa)

¿Cuándo vuelve a jugar Marruecos en el Mundial 2026?

Tras el partido ante Países Bajos, la selección de Marruecos enfrentará a Canadá, en los octavos de final del Mundial 2026.

Países Bajos se va del Mundial 2026 con el orgullo de llevar al límite a Marruecos, quien es uno de los candidatos para seguir avanzando en el torneo.