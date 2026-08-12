Toluca vs Dallas se juegan el pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones.

Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, Toluca y Dallas necesitan ganar el partido para mantener la esperanza.

Toluca vs Dallas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Toluca vs Dallas es 3-1 poniendo a los Diablos Rojos cerca de la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 3-1 Dallas

Toluca vs Dallas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Toluca vs Dallas pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Toluca

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez
  • Delantero: Federico Viñas
Federico Viñas es el refuerzo estelar del Toluca
Federico Viñas es el refuerzo estelar del Toluca (Brandon / Brandon)

Dallas

  • Portero: Sirois
  • Defensas: Kamungo, Moore, Norris, Ibeagha y Johansson
  • Mediocampistas: Ramiro, Kaick, Valiente y Sarber
  • Delanteros: Petar Musa

Toluca vs Dallas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Toluca vs Dallas juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.

  • Partido: Toluca vs Dallas
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: Apple TV e Imagen TV