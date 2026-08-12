Toluca vs Dallas se juegan el pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones.

Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, Toluca y Dallas necesitan ganar el partido para mantener la esperanza.

Toluca vs Dallas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Toluca vs Dallas es 3-1 poniendo a los Diablos Rojos cerca de la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 3-1 Dallas

Toluca vs Dallas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Toluca vs Dallas pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez

Delantero: Federico Viñas

Federico Viñas es el refuerzo estelar del Toluca (Brandon / Brandon)

Dallas

Portero: Sirois

Defensas: Kamungo, Moore, Norris, Ibeagha y Johansson

Mediocampistas: Ramiro, Kaick, Valiente y Sarber

Delanteros: Petar Musa

Toluca vs Dallas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Toluca vs Dallas juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.