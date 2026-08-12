Toluca vs Dallas se juegan el pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones.
Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, Toluca y Dallas necesitan ganar el partido para mantener la esperanza.
Toluca vs Dallas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Toluca vs Dallas es 3-1 poniendo a los Diablos Rojos cerca de la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.
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Pronóstico: Toluca 3-1 Dallas
Toluca vs Dallas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Toluca vs Dallas pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Pereira, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Santiago Simón, Helinho, Víctor Guzmán y Pavel Pérez
- Delantero: Federico Viñas
Dallas
- Portero: Sirois
- Defensas: Kamungo, Moore, Norris, Ibeagha y Johansson
- Mediocampistas: Ramiro, Kaick, Valiente y Sarber
- Delanteros: Petar Musa
Toluca vs Dallas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Toluca vs Dallas juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.
- Partido: Toluca vs Dallas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV