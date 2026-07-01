La selección de Bélgica dio la sorpresa en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al remontar y eliminar a Senegal 3-2 en tiempos extras.

Marcador: Bélgica 3-2 Senegal.

Los africanos se adelantaron con goles de Habib Diarra y Ismaila Sarr, pero Romelu Lukaku y Youri Tielemans empataron el marcador en los últimos minutos.

Finalmente, Youri Tielemans selló la remontada al minuto 120, asegurando el pase de Bélgica a los octavos de final.

Senegal se despide con orgullo tras llevar al límite a los europeos en un partido intenso.

Bélgica vs Senegal: así fue el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido Bélgica vs Senegal fue disputado por dos selecciones que buscaban seguir en la competencia del Mundial 2026, aunque los africanos llevaron la iniciativa en el cotejo.

Senegal sorprendió a Bélgica adelantándose en el marcador, pero no fue suficiente debido a que los belgas lograron la victoria en los tiempos extras del partido de dieciseisavos de final.

Así fueron los goles del partido Bélgica vs Senegal:

Minuto 24: Gol de Habib Diarra (Senegal)

Minuto 51: Gol de Ismaila Sarr (Senegal)

Minuto 86: Gol de Romelu Lukaku (Bélgica)

Minuto 89: Gol de Youri Tielemans (Bélgica)

Minuto 120: Gol de Youri Tielemans (Bélgica)

Bélgica se despide del Mundial 2026 tras caer ante una sorprendente Senegal. (Ted S. Warren / AP Photo/Ted S. Warren)

¿Cuándo vuelve a jugar Bélgica en el Mundial 2026?

Tras el partido ante Senegal, la selección de Bélgica debe esperar el resto de los resultados para conocer a su rival y fecha para jugar, en los octavos de final del Mundial 2026.

Senegal se va del Mundial 2026 con el orgullo de llevar al límite a Bélgica, quien no es de los candidatos para ganar el torneo, pero intentará hacer todo lo posible por competir.