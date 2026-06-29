Brasil sufrió pero logró imponerse 2-1 a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido disputado en el que los asiáticos sorprendieron al adelantarse en el marcador.

Marcador: Brasil 2-1 Japón

Con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, la selección brasileña remontó y aseguró su pase a los octavos de final.

Japón, que se despidió con orgullo tras llevar al límite a uno de los favoritos del torneo, dejó claro que su fútbol puede competir de tú a tú con las potencias mundiales.

Brasil vs Japón: así fue el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido Brasil vs Japón fue disputado por dos selecciones que buscaban seguir en la competencia del Mundial 2026, aunque los brasileños llevaron la iniciativa en el cotejo.

Sin embargo, Japón sorprendió a Brasil adelantándose en el marcador, y Brasil se recuperó para emparejar las acciones, y después logró remontar.

Así fueron los goles del partido Brasil vs Japón:

Minuto 29: Gol de Kaishu Sano para Japón con disparo de larga distancia.

Minuto 56: Gol de Casemiro para Brasil que empató el marcador 1-1.

Minuto 90+6: Gabriel Martinelli le dio el triunfo a Brasil

Brasil y Japón dieron una gran batalla en el Mundial 2026 (David J. Phillip / AP Photo/David J. Phillip)

¿Cuándo vuelve a jugar Brasil en el Mundial 2026?

Tras el partido ante Japón, la selección de Brasil debe esperar el resto de los resultados para conocer a su rival y fecha para jugar, en los octavos de final del Mundial 2026.

Japón se va del Mundial 2026 con el orgullo de llevar al límite a Brasil, uno de los candidatos para ganar el torneo.