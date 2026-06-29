Inglaterra vs Congo se enfrentan por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX a las 10 horas, el miércoles 1 de julio.
Inglaterra vs Congo es el primero de tres partidos de dieciseisavos de final programados el miércoles 1 de julio.
- Partido: Inglaterra vs Congo
- Fase: Dieciseisavos de final
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Atlanta
- Transmisión: ViX
Inglaterra vs Congo: ¿Cuándo ver el partido del Mundial 2026?
El miércoles 1 de julio de 2026 será el partido Inglaterra vs Congo en el Mundial 2026.
Inglaterra vs Congo: ¿Dónde ver el partido del Mundial 2026?
Inglaterra vs Congo iniciará a las 10 horas, tiempo del centro de México y podrá verse a través de ViX.
- Partido: Inglaterra vs Congo
- Fase: Dieciseisavos de final
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Atlanta
- Transmisión: ViX
¿Cómo clasificaron Inglaterra y Congo a la siguiente ronda del Mundial 2026?
Inglaterra clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026 como líder de su grupo con 7 puntos.
Congo se convirtió en rival de Inglaterra al terminar como tercer lugar del Grupo K del torneo y buscará dar la gran sorpresa del torneo.