Inglaterra vs Congo se enfrentan por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX a las 10 horas, el miércoles 1 de julio.

Inglaterra vs Congo es el primero de tres partidos de dieciseisavos de final programados el miércoles 1 de julio.

Partido: Inglaterra vs Congo

Fase: Dieciseisavos de final

Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Atlanta

Transmisión: ViX

Inglaterra vs Congo: ¿Cuándo ver el partido del Mundial 2026?

El miércoles 1 de julio de 2026 será el partido Inglaterra vs Congo en el Mundial 2026.

Inglaterra vs Congo: ¿Dónde ver el partido del Mundial 2026?

Inglaterra vs Congo iniciará a las 10 horas, tiempo del centro de México y podrá verse a través de ViX.

Partido: Inglaterra vs Congo

Fase: Dieciseisavos de final

Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Atlanta

Transmisión: ViX

Harry Kane es el líder de la selección de Inglaterra (Richard Callis / Richard Callis)

¿Cómo clasificaron Inglaterra y Congo a la siguiente ronda del Mundial 2026?

Inglaterra clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026 como líder de su grupo con 7 puntos.

Congo se convirtió en rival de Inglaterra al terminar como tercer lugar del Grupo K del torneo y buscará dar la gran sorpresa del torneo.