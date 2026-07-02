La Selección de España salió como favorito para avanzar sobre Austria a los octavos de final del Mundial 2026, y La Roja logró su objetivo con triunfo de 3-0.

Marcador: España 3-0 Austria

Tras avanzar como líder de su grupo en la primera ronda, España no podía darle oportunidad a Austria de fabricar una sorpresa, así que salió en busca del gol en los primeros minutos.

Lamine Yamal encabezó la ofensiva de España que buscaba confirmar su calidad como candidato a ganar el Mundial 2026.

Unai Simón, portero de España, rompió el récord sin recibir gol en Mundiales al superar los 517 que sumó Walter Zenga en Italia 1990.

España vs Austria: así fue el partido rumbo a los octavos de final del Mundial 2026

El partido España vs Austria inició con dominio absoluto de la selección ibérica, ante un rival agazapado para cerrarle los espacios a La Roja, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido España vs Austria:

Minuto36: Gol de Mikel Oyarzabal para darle la ventaja a España 1-0 sobre Austria

Minuto 66: Pedro Porro selló el pase de España con el 2-0 ante Austria

Minuto 89: Mikel Oyarzabal marcó su segundo gol de la tarde

Pedro Porro anotó el segundo gol de España vs Austria (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

¿Cuándo vuelve a jugar España en el Mundial 2026?

España volverá a jugar en el Mundial 2026 en la ronda de octavos de final después de eliminar a la selección de Austria.

El rival de España en los octavos de final del Mundial 2026 será Portugal o Croacia el lunes 6 de julio.