Egipto se jugó con Australia el pase a los octavos de final del Mundial 2026, este viernes 3 de julio en el Estadio de Dallas, duelo que se definió en penaltis 4-2 a favor de los Faraones.

Egipto llegó al partido como favorito para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, pero Australia, sin nada que perder salió en busca del pase y forzó los penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Marcador: Australia 1-1 Egipto (penaltis 2-4)

Australia vs Egipto: así fue el pase de los Faraones a octavos de final del Mundial 2026

El partido Australia vs Egipto terminó a favor de los Faraones, que tomaron ventaja en el marcador desde muy temprano en el Mundial 2026.

Así fueron los goles y momentos clave del partido Australia vs Egipto:

Minuto 13: Cabezazo de Emam Ashour para adelantar a Egipto 1-0 sobre Australia

Minuto 55: Mohamed Hany marcó autogol para emparejar el marcador.

Australia falla dos penaltis y Egipto elimina con gol de Hossam Abdelmaguid

¿Cuándo vuelve a jugar Egipto en el Mundial 2026?

Tras avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, Egipto espera rival para jugar los octavos de final el martes 7 de julio.

Alcanzar los octavos de final del Mundial 2026 ya es un gran logro para Egipto, que buscará sorprender metiéndose a cuartos de final.