La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que durante los seis conciertos de Harry Styles, realizados los días 31 de julio, 01, 04, 07, 08 y 10 de agosto, en el Estadio GNP Seguros dejó un total de 78 detenidos, de los cuales 73 fueron por reventa de boletos.

Las autoridades de la SSC de la CDMX detallaron que de 73 personas detenidas por reventa de boletos, los retenidos fueron 32 mujeres y 41 hombres, de los cuales 16 son menores de edad; mientras que de estos 15 detenidos cuentan con antecedentes por la misma conducta.

Mientras que las otras 5 personas restantes del total de 78 que fueron detenidos se les arrestó por robo, tras la alerta de asistentes por sustracción de sus pertenencias y conforme con los protocolos de actuación policial, los oficiales localizaron los objetos referidos.

Tras detener a los delincuentes, los elementos de la SSC presentaron a los detenidos ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y las sanciones.

Estas detenciones se dan tras un operativo de la SSC de la CDMX junto a personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial que desplegó a 133 oficiales, 23 unidades y ocho drones para la vigilancia de la zona durante conciertos de Harry Styles.

Conciertos de Harry Styles en CDMX dejan 78 detenidos; 73 por reventa de boletos (Especial)

IMPI asegura mercancía apócrifa durante conciertos de Harry Styles en CDMX

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) también se hizo presente durante los conciertos de Harry Styles en la CDMX por lo que hubo aseguramiento de mercancía apócrifa.

Con apoyo de la SSC de la CDMX, el IMPI aseguró un total de nueve mil 450 piezas de mercancía apócrifa durante los conciertos de Harry Styles en la periferia de las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, precisaron.