Alemania vs Paraguay se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 29 de junio a las 14:30 horas.

Partido: Alemania vs Paraguay

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Lunes 29 de junio del 2026

Horario: 14:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Boston

Transmisión: ViX

Alemania vs Paraguay: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El lunes 29 de junio de 2026 será el partido Alemania vs Paraguay por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Alemania vs Paraguay: Hora y canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Alemania vs Paraguay iniciará a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Alemania vs Paraguay

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Lunes 29 de junio del 2026

Horario: 14:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Boston

Transmisión: ViX

Alemania llega tras perder con Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026 (Yuki Iwamura / AP Photo/Yuki Iwamura)

¿Cómo clasificaron Alemania vs Paraguay a la siguiente ronda del Mundial 2026?

Alemania vs Paraguay avanzaron a la siguiente ronda del Mundial 2026, en la que se medirán por el pase a octavos de final.

Alemania terminó como líder del Grupo E con 6 puntos, mientras que Paraguay fue tercero en el Grupo D.