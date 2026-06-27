Alemania vs Paraguay se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 29 de junio a las 14:30 horas.
- Partido: Alemania vs Paraguay
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 29 de junio del 2026
- Horario: 14:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Boston
- Transmisión: ViX
Alemania vs Paraguay: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
El lunes 29 de junio de 2026 será el partido Alemania vs Paraguay por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Alemania vs Paraguay: Hora y canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Alemania vs Paraguay iniciará a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Alemania vs Paraguay
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 29 de junio del 2026
- Horario: 14:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Boston
- Transmisión: ViX
¿Cómo clasificaron Alemania vs Paraguay a la siguiente ronda del Mundial 2026?
Alemania vs Paraguay avanzaron a la siguiente ronda del Mundial 2026, en la que se medirán por el pase a octavos de final.
Alemania terminó como líder del Grupo E con 6 puntos, mientras que Paraguay fue tercero en el Grupo D.