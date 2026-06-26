Países Bajos vs Marruecos juegan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 29 de junio a las 19 horas.

Partido: Países Bajos vs Marruecos

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Lunes 29 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monterrey

Transmisión: ViX

Países Bajos vs Marruecos: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El lunes 29 de junio de 2026 será el partido Países Bajos vs Marruecos por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Países Bajos vs Marruecos: Hora y canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Países Bajos vs Marruecos iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Países Bajos vs Marruecos

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Lunes 29 de junio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Estadio Monterrey

Transmisión: ViX

Países Bajos ha lucido en el Mundial 2026. (Bernadett Szabo / REUTERS)

¿Cómo clasificaron Países Bajos y Marruecos a la siguiente ronda del Mundial 2026?

Países Bajos y Marruecos superaron la fase de grupos del Mundial 2026, en la que se medirán por el pase a octavos de final.

Países Bajos terminó como líder del Grupo F con 7 puntos, mientras que Marruecos fue segundo en el Grupo C.