La Selección de Argentina venció 3-2 a Cabo Verde para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, fase en la que se medirá con Egipto.

Marcador: Argentina 3-2 Cabo Verde

Argentina vs Cabo Verde: así fue el pase de Messi a octavos de final del Mundial 2026

El partido Argentina vs Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no fue sencillo para la selección que lidera Lionel Messi.

A pesar de que Messi le dio claridad a Argentina anotando su séptimo gol del Mundial 2026, para el 1-0, Cabo Verde fue capaz de poner en aprietos a la selección sudamericana y llevar el partido a tiempos extras.

Así fueron los goles del partido Argentina vs Cabo Verde:

Minuto 29: Gol de Lionel Messi quien definió de gran forma para anotar el 1-0 ante Cabo Verde

Minuto 59: Deroy Duarte empata el marcador 1-1 ante Argentina

Minuto 63: Vozinha atajó una jugada de gol a Lionel Messi

Minuto 73: Vozinha evita el gol de Messi en tiro libre

Minuto 92: Lisandro Martínez le regresa la ventaja 2-1 a la selección de Argentina

Minuto 103: Sidny Lopes Cabral empata 2-2 para Cabo Verde

Minuto 111: Cuti Romero anota el gol del triunfo, 3-2

Cabo Verde dio la pelea hasta el último minuto (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026?

Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras dejar atrás la ronda de dieciseisavos de final ante Cabo Verde.

Argentina se metió a los octavos de final en los que se medirá con la selección de Egipto, el martes 7 de julio a las 10 horas, tiempo del centro de México en Atlanta.