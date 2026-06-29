La selección de Paraguay dio la sorpresa en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al eliminar a Alemania en tanda de penales por 4-3 tras un empate 1-1 en tiempo regular.

Marcador: Alemania 3-4 en penales a Paraguay

El partido Alemania vs Paraguay, disputado con gran intensidad, mostró a los sudamericanos adelantándose con gol de Julio Enciso al minuto 42, mientras que Kai Havertz igualó para los alemanes al 54.

En la definición desde los once pasos, Paraguay se impuso con temple y orgullo, asegurando su pase a los octavos de final.

Alemania vs Paraguay: así fue el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido Alemania vs Paraguay fue disputado por dos selecciones que buscaban seguir en la competencia del Mundial 2026, aunque los alemanes llevaron la iniciativa en el cotejo.

Paraguay sorprendió a Alemania adelantándose en el marcador, pero los alemanes se recuperaron para emparejar las acciones, y después no lograron remontar.

Así fueron los goles del partido en su tiempo regular del Alemania vs Paraguay:

Minuto 42: Gol de Julio Enciso (Paraguay)

Minuto 54: Gol de Kai Havertz (Alemania)

¿Cuándo vuelve a jugar Paraguay en el Mundial 2026?

Tras el partido ante Alemania, la selección de Paraguay debe esperar el resto de los resultados para conocer a su rival y fecha para jugar, en los octavos de final del Mundial 2026.

Alemania se va del Mundial 2026 con el orgullo de llevar al límite a Paraguay, quien no es de los candidatos para ganar el torneo.