España vs Austria se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN el jueves 2 de julio a las 13 horas.

Partido: España vs Austria

Fase: Dieciseisavos de final

Fecha: Jueves 2 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Los Ángeles

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Lamine Yamal y España son favoritos ante la selección de Austria (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

España vs Austria: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El jueves 2 de julio de 2026 será el partido España vs Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

España vs Austria: Hora del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

España vs Austria iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

España vs Austria: Canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

España vs Austria podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN, en la segunda ronda del Mundial 2026.

Partido: España vs Austria

Fase: Dieciseisavos de final

Fecha: Jueves 2 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Los Ángeles

Transmisión: ViX

¿Cómo clasificaron España y Austria a la segunda ronda del Mundial 2026?

España y Austria clasificaron por distintas rutas a la segunda ronda del Mundial 2026.

España fue líder del Grupo H con 7 puntos, tras vencer en la tercera jornada de grupos a la selección de Uruguay.

Austria avanzó desde el Grupo J con 4 puntos, mismos que lo ubicaron en el segundo lugar abajo de Argentina.