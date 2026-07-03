Colombia vs Ghana se enfrentan en dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el viernes 3 de julio a las 19:30 horas.

  • Partido: Colombia vs Ghana
  • Fase: Dieciseisavos
  • Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
  • Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lumen Field
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Colombia vs Ghana: ¿Cuándo ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026?

El viernes 3 de julio de 2026 será el partido Colombia vs Ghana del Mundial 2026, duelo de dieciseisavos de final.

Colombia vs Ghana: ¿Dónde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026?

Colombia vs Ghana iniciará a las 19:30 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse a través de ViX.

  • Partido: Colombia vs Ghana
  • Fase: Dieciseisavos
  • Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
  • Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lumen Field
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Colombia derrota al Congo y es líder del Grupo K.
Colombia vs Ghana: Fecha, horario y dónde ver el partido de dieciseisavos de final. (Ricardo Mazalan / AP Photo/Ricardo Mazalan)

¿Cómo clasificaron Colombia y Ghana a los dieciseisavos de final?

La Selección Colombia clasificó como líder invicta del Grupo K con 7 puntos.

Mientras que Ghana avanzó como uno de los mejores terceros lugares del Grupo L con 4 puntos.