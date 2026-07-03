Colombia vs Ghana se enfrentan en dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el viernes 3 de julio a las 19:30 horas.
- Partido: Colombia vs Ghana
- Fase: Dieciseisavos
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Colombia vs Ghana: ¿Cuándo ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026?
El viernes 3 de julio de 2026 será el partido Colombia vs Ghana del Mundial 2026, duelo de dieciseisavos de final.
Colombia vs Ghana: ¿Dónde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026?
Colombia vs Ghana iniciará a las 19:30 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse a través de ViX.
- Partido: Colombia vs Ghana
- Fase: Dieciseisavos
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo clasificaron Colombia y Ghana a los dieciseisavos de final?
La Selección Colombia clasificó como líder invicta del Grupo K con 7 puntos.
Mientras que Ghana avanzó como uno de los mejores terceros lugares del Grupo L con 4 puntos.