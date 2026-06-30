La selección de Francia, liderada por Kylian Mbappé, venció 3-0 a Suecia este 30 de junio de 2026, asegurando su pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Marcador: Francia 3-0 Suecia.

En un partido sin complicaciones, Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 45, Bradley Barcola amplió la ventaja al 53 y nuevamente el capitán francés selló la victoria con su doblete al 74.

Con este resultado, Les Bleus enfrentarán a Paraguay el sábado 4 de julio, en busca de avanzar a los mejores ocho del torneo.

Francia vs Suecia: así fue el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El partido Francia vs Suecia en el Mundial 2026 siguió la dinámica de que han tenido los dieciseisavos de final del torneo, con un duelo sin complicaciones.

Francia tomó la ventaja, Suecia no respondió y el equipo clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido Francia vs Suecia:

Minuto 45: Gol de Kylian Mbappé (Francia)

Minuto 53: Gol de Bradley Barcola (Francia)

Minuto 74: Gol de Kylian Mbappé (Francia)

¿Cuándo vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026?

Francia juega el sábado 4 de julio ante Paraguay, en los octavos de final del Mundial 2026.

Será un reto mayor para la Francia de Kylian Mbappé en busca de meterse entre los mejores 8 seleccionados del Mundial 2026.