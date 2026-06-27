Costa de Marfil vs Noruega continúan con los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el martes 30 de junio a las 11 horas.

Partido: Costa de Marfil vs Noruega

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Martes 30 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: ViX

Costa de Marfil vs Noruega: Día del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El martes 30 de junio de 2026 será el partido Costa de Marfil vs Noruega por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Costa de Marfil vs Noruega: Hora y canal del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil vs Noruega iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México, y se podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Costa de Marfil vs Noruega

Fase: Dieciseisavos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Martes 30 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: ViX

Erling Haaland volverá a ser titular tras descansar en el Jornada 3 (Steve Luciano / AP Photo/Steve Luciano)

¿Cómo clasificaron Costa de Marfil y Noruega a la siguiente ronda del Mundial 2026?

Costa de Marfil y Noruega superaron la fase de grupos del Mundial 2026, y se medirán por el pase a octavos de final este martes 30 de junio en Dallas.

Costa de Marfil terminó como sublíder del Grupo E con 6 puntos, los mismos números de Noruega, pero en el Grupo I.