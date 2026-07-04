El último boleto a los octavos de final del Mundial 2026 se definió este viernes 3 de julio en Kansas City, donde Colombia venció 1-0 a Ghana gracias al gol de Jhon Arias al minuto 14.

Marcador: Colombia 1-0 Ghana

El conjunto cafetero mostró orden y solidez para asegurar su clasificación en un duelo de eliminación directa en octavos de final.

Con este triunfo, Colombia avanza a la siguiente ronda y enfrentará a Suiza el próximo martes 7 de julio en el estadio BC Place de Vancouver, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Colombia vs Ghana: así fue el partido rumbo a los octavos de final del Mundial 2026

El partido Colombia vs Ghana rumbo a los octavos de final del Mundial 2026 enfrentó a dos selecciones fuertes y con grandes armas ofensivas.

Jhon Arias fue el encargado de anotar el único gol del partido al minuto 14, para lograr el pase de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026.

Así fueron los goles en la definición del partido Colombia vs Ghana:

Minuto 14: Gol de Jhon Arias (Colombia)

Colombia y Ghana se enfrentaron por el pase a octavos de final. (Ed Zurga / AP Photo/Ed Zurga)

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026?

Tras avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, Colombia volverá a jugar el martes 7 de julio en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, por el pase a la siguiente ronda del torneo.

Suiza será el rival de Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.