México sigue vivo en el Mundial 2026 tras eliminar con autoridad 2-0 a Ecuador, para clasificar a los octavos de final del torneo.

En la siguiente fase, el Tri podría enfrentar a la selección de Inglaterra, el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte.

La espera de poco más de una hora ante el retardo por una tormenta eléctrica, fue recompensada por la Selección Mexicana de Javier Aguirre, que salió a avasallar a Ecuador rumbo a los octavos de final del Mundial 2026.

Goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, además de buenas atajadas del Tala Rangel encaminaron a México a un victoria clara sobre Ecuador, que intentó responder sin éxito.

México sumó su cuarta victoria en el Mundial 2026, después de lograr tres triunfos en la fase de grupos.

Julián Quiñones abrió el camino al triunfo de México sobre Ecuador (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Marcador: México 2-0 Ecuador

México vs Ecuador: así avanzó el Tri a los octavos de final del Mundial 2026

Sin respiro, así atacó México a Ecuador para tomar la ventaja de 2-0 en el primer tiempo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Ecuador se “esfumó” de la cancha ante los gritos y presión de los 80 mil aficionados mexicanos que llegaron al estadio con la ilusión de ver a México avanzar a la siguiente ronda.

Goles y situaciones del partido México vs Ecuador en el Mundial 2026:

Minuto 22: Julián Quiñones anotó su tercer gol para México en el Mundial 2026

Minuto 31: Raúl Jiménez aprovechó un balón de frente a la portería para “fusilar” al portero rival con el 2-0.

Minuto 39: El portero de México Tala Rangel evitó el gol que acercaría a Ecuador en el marcador.

Minuto 90+5: Piero Hincapié es expulsado por Ecuador.

Raúl Jiménez anotó el 2-0 para México (Ricardo Mazalan / AP Photo/Ricardo Mazalan)

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

México volverá a jugar en el Mundial 2026 el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, en partido de los octavos de final del torneo, ante Inglaterra o Congo.