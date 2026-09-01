El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum da inició a las 11:00 horas del 1 de septiembre en Palacio Nacional.

A este evento asistieron funcionarios del gabinete federal, así como los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Asimismo, la presidenta estuvo acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, quien estuvo presente en la primera fila.

¿Quienes asistieron al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum?

Varios funcionarios fueron captados al momento de su llegada a Palacio Nacional para el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los asistentes se encuentran:

Los gobernadores que asistieron al Segundo informe de Claudia Sheinbaum

Los gobernadores emanados de Morena asistieron al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Los gobernados presentes son:

También fue visto en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum a Samuel García, gobernador de Nuevo León emanado de Movimiento Ciudadano.

Los ministros que asistieron al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum

Los ministros de la SCJN asistieron a Palacio Nacional para escuchar el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum.

Los ministros, quienes fueron fueron vistos llegando juntos, son:

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