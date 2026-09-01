El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum da inició a las 11:00 horas del 1 de septiembre en Palacio Nacional.
A este evento asistieron funcionarios del gabinete federal, así como los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.
Asimismo, la presidenta estuvo acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, quien estuvo presente en la primera fila.
¿Quienes asistieron al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum?
Varios funcionarios fueron captados al momento de su llegada a Palacio Nacional para el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre los asistentes se encuentran:
- Rommel Pacheco, director de Conade
- Jenaro Villamil, presidente del sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano
- Sergio Salomón Céspedes, Director del INM
- Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena
- Paco Ignacio Taibo II, director del FCE
- Ernestina Godoy, titular FGR
- Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena
- Marcelo Ebrard, titular de SE
Los gobernadores que asistieron al Segundo informe de Claudia Sheinbaum
Los gobernadores emanados de Morena asistieron al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Los gobernados presentes son:
- Clara Brugada: CDMX
- Javier May: Tabasco
- Layda Sansores: Campeche
- Marina del Pilar Ávila: Baja California
- David Monreal: Zacatecas
- Víctor Manuel Castro: Baja California Sur
- Rutilio Escandón: Chiapas
- Alfredo Ramírez Bedolla: Michoacán
- Delfina Gómez: Estado de México
- Alfonso Durazo: Sonora
- Salomón Jara: Oaxaca
- Julio Menchaca: Hidalgo
También fue visto en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum a Samuel García, gobernador de Nuevo León emanado de Movimiento Ciudadano.
Los ministros que asistieron al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum
Los ministros de la SCJN asistieron a Palacio Nacional para escuchar el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum.
Los ministros, quienes fueron fueron vistos llegando juntos, son:
- Hugo Aguilar Ortiz (Ministro Presidente)
- Lenia Batres Guadarrama
- Yasmín Esquivel Mossa
- Loretta Ortiz Ahlf
- María Estela Ríos González
- Arístides Rodrigo Guerrero García
- Giovanni Azael Figueroa Mejía
- Irving Espinosa Betanzo
- Sara Irene Herrerías Guerra
Información en desarrollo…