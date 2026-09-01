Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes 1 de septiembre de 2026 su segundo informe de Gobierno en Palacio Nacional, donde destacó la cercanía con la ciudadanía a través de sus giras por todo México.

“Al menos 3 días a la semana recorremos el país para escuchar, atender e informar en estos 23 meses, hemos recorrido 84 mil 407 kilómetros por aire y 20 mil kilómetros por tierra, visitando comunidades y regiones de las 32 entidades de la república, lo que representa haberle dado 2.6 vueltas a la Tierra” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En 23 meses de gestión, la presidenta de México aseguró haber recorrido 84,407 kilómetros por aire y 20,000 por tierra, lo que equivale a 2.6 vueltas a la Tierra.

Con visitas a comunidades de las 32 entidades, Claudia Sheinbaum subrayó en el segundo informe que su administración mantiene un contacto directo y constante con la población.

Sheinbaum revela cuántas mañaneras ha realizado en sus primeros dos años de Gobierno

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló cuántas conferencias mañanera ha realizado hasta el momento.

En total en estos 23 meses de Gobierno, la presidenta de México ha realizado 475 conferencias mañaneras del pueblo, las que también la mantienen cercana a la gente para informar de las actividades de su administración.

Durante las conferencias mañaneras del pueblo, adicionalmente de informar, la presidenta de México también se le presentan casos para ayudar directamente a la ciudadanía.

La presidenta de México, destaca a las conferencias mañaneras como un ejercicio permanente de información, diálogo, debate y derecho de réplica.