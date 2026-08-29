La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer 5 buenas noticias para la economía mexicana en un nuevo spot difundido este sábado 29 de agosto de 2026.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria resaltó que no se han registrado gasolinazos a pesar de haberse alcanzado los siguientes logros en el ámbito económico:

Se aumentó el salario mínimo y pobreza laboral está en su punto más bajo México es el país con menos desempleo del mundo México registra bajas en la inflación y costos de la canasta básica Peso mexicano es una de las monedas más fuertes de todo el mundo México registra año récord en inversión extranjera directa

Claudia Sheinbaum: aumentó el salario mínimo y pobreza laboral está en su punto más bajo

El salario mínimo mensual en México se ubicó en 9 mil 582 pesos a nivel general y 13 mil 409 pesos en la frontera durante 2026, lo que representa un aumento en comparación con 2018.

Mientras, la pobreza laboral se situó en 31,9% de la población en el segundo trimestre de 2026, lo que significa una reducción a tasa anual respecto al 35,1% del mismo periodo de 2025.

el salario mínimo aumenta (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Claudia Sheinbaum: México es el país con menos desempleo del mundo

México tiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo y se posiciona como el segundo país con menor desocupación entre los miembros de la OCDE.

estados con mejores salarios y oportunidades. (Cortesía)

Claudia Sheinbaum: México registra bajas en la inflación y costos de la canasta básica

La inflación general annual en México se ubicó en 3,12% al cierre de julio de 2026, mostrando una tendencia a la baja reportada por el INEGI.

Baja de inflación (Galo Cañas Rodríguez)

Claudia Sheinbaum: Peso mexicano es una de las monedas más fuertes de todo el mundo

El peso mexicano cotiza por debajo de los 17 pesos por dólar, consolidándose como una de las monedas más fuertes a nivel global.

Peso (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum: México registra año récord en inversión extranjera directa

México registró un máximo histórico en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, al captar 34 mil 968 millones de dólares, cifra 2.1% mayor que la registrada en 2025.