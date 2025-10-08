¿Quién es Layda Sansores San Román? Se trata de la gobernadora del estado de Campeche que está al frente del cargo para el periodo que comprende de 2021-2027.

A lo largo de su administración al frente del gobierno estatal, la mandataria ha protagonizado diversas polémicas y confrontaciones debido a su estilo de comunicación y su programa el Martes del Jaguar.

Pero, ¿quién es Layda Sansores San Román? Te contamos los siguientes detalles sobre la actual gobernadora de Campeche que se desempeña en el puesto durante el lapso 2021-2027:

¿Quién es Layda Sansores San Román?

¿Qué edad tiene Layda Sansores San Román?

¿Quién es el esposo de Layda Sansores San Román?

¿Qué signo zodiacal es Layda Sansores San Román?

¿Cuántos hijos tiene Layda Sansores San Román?

¿Qué estudió Layda Sansores San Román?

¿En qué ha trabajado Layda Sansores San Román?

Layda Sansores, gobernadora de Campeche (Layda Sansores/Facebook)

¿Quién es Layda Sansores San Román?

Layda Sansores San Román es la Gobernadora de Campeche desde el 16 de septiembre de 2021, luego de que ganó las elecciones al obtener 139 mil 503 votos, equivalentes al 33.1% de la votación estatal registrada.

La Gobernadora de Campeche que ocupará el puesto hasta el 2027, fue postulada por Morena, con quien superó a Eliseo Fernández y Christian Castro Bello en una contienda validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).

Al iniciar su gestión, Layda Sansores San Román comenzó a realizar transmisiones semanales llamadas Martes del Jaguar, en las cuales ha exhibido audios, mensajes y videos atribuidos a figuras opositoras del ámbito nacional.

Debido a lo anterior, la Gobernadora de Campeche ha enfrentado distintas denuncias ante el hoy extinto INAI, pues se le acusó de difundir presuntas conversaciones privadas como las del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En las denuncias que se han presentado en su contra y algunas de las cuales han derivado en sanciones, se le ha señalado por incurrir en actos ilegales por violar la privacidad y hacer uso político de información sensible.

Por otro lado, en su puesto ha impulsado acciones como el programa de seguridad Escudo Campeche con 200 patrullas nuevas, mil 500 cámaras de vigilancia y un centro de monitoreo con inteligencia artificial en la capital estatal.

Sin embargo, la polémica la ha rondado desde otros frentes, ya que ha sido señalada por presuntos nombramientos de familiares y aliados en cargos públicos, incluyendo direcciones en el DIF estatal y áreas de comunicación social.

Layda Sansores San Román mantiene un presencia mediática constante, debido a que combina acciones de gobierno con confrontaciones políticas por las que ha protagonizado múltiples controversias durante su administración.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche (Layda Sansores/Facebook)

¿Qué edad tiene Layda Sansores San Román?

De acuerdo con la información de consulta pública acerca de la Gobernadora de Campeche, nació el 7 de agosto de 1945, es decir que hasta octubre de 2025, tiene 80 años de edad.

¿Quién es el esposo de Layda Sansores San Román?

En los distintos perfiles curriculares y biografías sobre Layda Sansores San Román, se apunta que estuvo cada con Alberto Negrete, sin embargo, su matrimonio terminó formalmente luego de varios años.

Desde entonces, la Gobernadora de Campeche no se volvió a casar, sin embargo, mantiene un noviazgo que se ha prolongado por varios años con Romeo Ruiz Armento, el Embajador de México en Guatemala.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche y su pareja (Layda Sansores/Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Layda Sansores San Román?

Al contar con el dato preciso de la fecha de nacimiento de Layda Sansores San Román, se puede establecer con base en el calendario de horóscopos que su signo zodiacal es el de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Layda Sansores San Román?

La Gobernadora de Campeche para el periodo de 2021-2027, tiene 3 hijos, quienes fueron procreados durante su matrimonio con Alberto Negrete y de quienes se sabe, tienen estos nombres:

Layda María Esther

Tania Patricia

Alberto Carlos

Hijos de Layda Sansores, gobernadora de Campeche (Layda Sansores/Facebook)

¿Qué estudió Layda Sansores San Román?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Layda Sansores San Román, en distintas fuentes de consulta se establece que la mandataria estudió lo sisguiente:

Licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Licenciatura en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros

¿En qué ha trabajado Layda Sansores San Román?

En lo que respecta a la experiencia laboral con la que cuenta Layda Sansores San Román, los datos señalan que antes de ser Gobernadora de Campeche, estuvo al frente de diversos cargos y puestos de trabajo como estos:

Docente en educación primaria (1966–1975)

Psicóloga clínica y educativa (1970–1985)

Funcionaria en el Gobierno del Distrito Federal (1976–1988)

Subdelegada de Desarrollo Social en Álvaro Obregón (1988)

Diputada federal (1991–1994)

Senadora por Campeche (1994–2000)

Socia en Gas Le Pont (2000–2010)

Socia en Hotel Playa San Lorenzo (2000–2010)

Directora en Colegio Gran Unión (2000–2010)

Productora asociada en Presunto culpable (2011)

Senadora por Lista Nacional (2012–2018)

Alcaldesa de Álvaro Obregón (2018–2021)