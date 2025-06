¿Quién es Irving Espinosa Betanzo? Se trata del candidato que participó en las elecciones Poder Judicial 2025 que se perfila como un posible nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con más de un 70% de avance de actas capturadas, Irving Espinoza Betanzo se ubica como uno de los 3 candidatos mejor posicionados para ocupar un puesto en el máximo tribunal de justicia.

Por eso, acá te contamos quién es Irving Espinosa Betanzo para que conozcas sus propuestas, trayectoria y algunos otros detalles sobre el posible nuevo ministro tras las elecciones Poder Judicial 2025:

¿Quién es Irving Espinosa Betanzo?

¿Qué edad tiene Irving Espinosa Betanzo?

¿Quién es la esposa de Irving Espinosa Betanzo?

¿Qué signo zodiacal es Irving Espinosa Betanzo?

¿Cuántos hijos tiene Irving Espinosa Betanzo?

¿Qué estudió Irving Espinosa Betanzo?

¿En qué ha trabajado Irving Espinosa Betanzo?

¿Cuáles son las propuestas de Irving Espinosa Betanzo?

Irving Espinosa Betanzo (Irving Espinosa Betanzo / Facebook)

¿Quién es Irving Espinosa Betanzo?

Irving Espinosa Betanzo es uno de los candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se perfila a ocupar un puesto luego de las elecciones Poder Judicial 2025.

El candidato se postuló mediante la propuesta “PE”, una de las listas avaladas en el nuevo proceso de elección directa que se impulsó para renovar el Poder Judicial con participación ciudadana.

A diferencia de otros aspirantes, Irving Espinosa Betanzo no protagonizó controversias durante el periodo de campaña, pues su perfil fue discreto y se alejó de señalamientos por violaciones a las normas electorales.

Su inclusión en la contienda surgió del sorteo organizado por el Comité de Evaluación presidido por el ex ministro Arturo Zaldívar, conforme a los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo.

A un día de que se celebraron las elecciones Poder Judicial 2025, Irving Espinoza Betanzo se ubica como uno de los candidatos a la SCJN con más votos, por lo que es posible que sea nuevo ministro.

Con más de un 70% de actas computadas, Irving Espinoza Betanzo se coloca en el tercer sitio de los candidatos hombres, debido a que tiene más de 2 millones 100 mil votos.

Irving Espinosa Betanzo (Irving Espinosa Betanzo / Facebook)

¿Qué edad tiene Irving Espinosa Betanzo?

Durante la contienda por las elecciones Poder Judicial 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) impulsó diversos mecanismos enfocados a informar a la ciudadanía sobre los candidatos participantes.

Uno de ellos fue “conóceles”, herramienta con la cual se brindaron datos sobre los aspirantes a alguno de los 881 cargos de personas juzgadoras y en el caso de Irving Espinosa Betanzo, se indica que tiene hasta junio de 2025, 49 años.

Irving Espinosa Betanzo (Irving Espinosa Betanzo / Facebook)

¿Quién es la esposa de Irving Espinosa Betanzo?

A lo largo de la etapa de campaña rumbo a la jornada electoral del pasado 1 junio, Irving Espinosa Betanzo se mantuvo muy activo en sus redes sociales en busca de promover su proyecto como candidato a la SCJN.

Sin embargo, las publicaciones que realizó en sus distintas cuentas se enfocaron en sus propuestas y proyectos, por lo que no se conocen los detalles de su entorno personal, como es el caso de su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Irving Espinosa Betanzo?

Dado que no se cuenta con el dato de su fecha de nacimiento o día de cumpleaños, tampoco es posible establecer cuál es el signo zodiacal de Irving Espinosa Betanzo.

Irving Espinosa Betanzo (Irving Espinosa Betanzo / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Irving Espinosa Betanzo?

Al no tener información relacionada con su entorno familiar o personal, no es posible establecer otros detalles sobre Irving Espinosa Betanzo, como es el caso de si tiene hijos o no.

¿Qué estudió Irving Espinosa Betanzo?

En lo que corresponde a la formación académica de quien posiblemente será uno de los nuevos ministros de la SCJN, Irving Espinosa Betanzo, la información disponible refiere que estudió lo siguiente:

Curso para formación de Secretario de Acuerdos de Juzgado Civil de Primera Instancia, la Facultad de Derecho, UNAM

Diplomado en el Juicio de Amparo, Facultad de Derecho, UNAM

Diplomado en Derecho de Amparo, Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, 2002

Curso ¿Archivística General¿, Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, 2002

Diplomado en Derecho Procesal Penal, Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, 2001

Irving Espinosa Betanzo (Irving Espinosa Betanzo / Facebook)

¿En qué ha trabajado Irving Espinosa Betanzo?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta Irving Espinosa Betanzo, los perfiles a su nombre publicados por la autoridad electoral en el marco de las elecciones Poder Judicial 2025, señalan que ha trabajado en esto:

Magistrado de Sala Superior Sección Especializada – Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (01 de junio de 2019 a la fecha)

Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos – Procuraduría General de la Ciudad de México (05 de diciembre de 2018 a mayo de 2019)

Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política – Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura (24 de septiembre al 03 de diciembre de 2018)

Asesor en la Secretaría de la Mesa Directiva, Grupo Parlamentario de Morena – A cargo de la Diputada Ernestina Godoy Ramos (Noviembre de 2015 a julio de 2018)

Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social – Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura (Noviembre de 2012 a octubre de 2015)

Coordinador de Servicios Legales y Apoderado Legal de la Delegación Iztapalapa – Delegación Iztapalapa del Distrito Federal (Noviembre de 2009 a septiembre de 2012)

¿Cuáles son las propuestas de Irving Espinosa Betanzo?

En busca de competir por uno de los puestos como ministro de la SCJN, Irving Espinosa Betanzo planteó 3 propuestas como las que son las rectoras de su visión en la impartición de justicia.