Hoy lunes 4 de septiembre Javier May, quién era el titular del Fonatur, renunció a su cargo y ahora AMLO lo destapó como candidato a gobernador de Morena en Tabasco para las elecciones 2024.

En la conferencia mañanera del lunes 4 de septiembre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario mexicano destapó las intenciones de Javier May por contender por la gubernatura del estado, aunque May ya había anunciado sus intenciones en una entrevista previa.

AMLO mencionó en su conferencia mañanera que Javier May lo ayudó mucho durante su gestión como titular del Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur) y aseguró que May tenía el derecho de participar a la candidatura por Tabasco, al aclarar que no hay “dedazos” en su gobierno.

Ahora con la renuncia de Javier May que tenía a su cargo la gestión del Tren Maya, el General Óscar David Águila tomará su lugar.

¿Quién es Javier May, extitular del Fonatur que renunció para buscar la candidatura por Tabasco de Morena?

Javier May nació el 5 de mayo de 1966 en Comalcalco, Tabasco. Actualmente tiene 57 años y está casado con Aurora Raleigh de la Cruz, quien fue asesora legislativa del senador Ovidio Salvador Peralta Suárez.

May tiene una larga trayectoria política desde los años 80 y de cercanía con el presidente AMLO, y es uno de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Aunque sólo posé estudios hasta nivel medio superior, ha tenido una importante carrera en el servicio público lo que le ha formado una gran experiencia.

También fue miembro del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica Contra las Altas Tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el año de 1990 fue el dirigente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en Tabasco, un año más tarde participó “Éxodo por la Democracia”, un movimiento dirigido por AMLO que buscaba denunciar un fraude electoral en las elecciones locales de ese año.

Para 1994, fue parte de la campaña de AMLO para buscar la gubernatura de Tabasco y participó en la “Caravana por la Democracia” que el PRD hizo hacia la Ciudad de México (CDMX) para denunciar otro fraude electoral pero en ese proceso.

En la “Caravana por la Democracia”, Javier May logró movilizar a miles de tabasqueños en favor de AMLO, por lo que más tarde, López Obrador lo nombró como responsable logístico.

Entre 1995 y 1999 Javier May fue el dirigente del Comité Directivo Estatal y Municipal del PRD en Tabasco.

Para el año 2000 se convirtió en promotor de AMLO, en ese entonces como candidato del PRD a la Jefatura del llamado Distrito Federal, hoy CDMX.

Cuando AMLO fundó Morena, Javier May fue nombrado como presidente ejecutivo estatal de Morena en Tabasco.

Más tarde de 2001 a 2003 Javier May fue diputado local en la LVII Legislatura del Congreso de Tabasco y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.

En dos ocasiones fue presidente municipal desu natal Comalcalco, Tabasco entre 2007 a 2009 y 2016 a 2017.

Cambios en la carrera política de Javier May en 2018, cuando Morena llegó a la presidencia

Ya para el año 2018, con la llegada de AMLO al poder, May se convirtió en senador por Morena, cargo en el que duró hasta 2021.

Pero también de 2019 al 2020 fue subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, cargo en el que fue el encargado del programa Sembrando Vida.

De 2020 a 2022 se convirtió en el titular de la Secretaría del Bienestar en sustitución de Luisa Albores González, quién se pasó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sin embargo para el año 2022, May fue cambiado a ser el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como responsable del Tren Maya.

Ahora con su renuncia, Javier May mantiene sus aspiraciones por la gubernatura de Tabasco, pero ha dicho en entrevistas que en caso de que Octavio Romero Oropeza, actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quisiera competir, él declinaría por Romero Oropeza.