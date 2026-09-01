Claudia Sheinbaum prometió que el Paquete Económico 2027 será “responsable”, garantizando disciplina financiera y estabilidad macroeconómica.

“Será un proyecto responsable que garantiza una paulatinamente consolidación fiscal mantiene inversión y bienestar, salud y educación”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, la presidenta de México aseguró que el Paquete Económico 2027 mantendrá la inversión pública y el bienestar social, con énfasis en salud y educación.

Con ello, busca consolidar gradualmente las finanzas públicas sin frenar el crecimiento económico.

La propuesta de Paquete Económico 2027 será entregada al Congreso el 8 de septiembre, como parte de los compromisos de su administración para un desarrollo con justicia social.

“Desarrollo no depende exclusivamente de mayor gasto público”; Sheinbaum sobre el Paquete Económico 2027

En medio de la entrega próxima del Paquete Económico 2027, la presidenta Sheinbaum apuntó que el desarrollo de México no depende exclusivamente de mayor gasto público como se ha visto en el pasado.

Pues Sheinbaum resaltó que tiene como premisa en la recuperación de la rectoría del Estado tener disciplina fiscal para el desarrollo del país.

“Es importante establecer la premisa de recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal y asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como Sheinbaum recordó la aprobación de la Ley para la Inversión en marzo 2026, la cual hasta ahora “ha permitiendo acelerar la inversión pública y mixta del segundo semestre de 2026 para fortalecer la infraestructura el desarrollo nacional”.