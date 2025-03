El actual gobernador de Querétaro, emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó su asistencia para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo CDMX. Pero ¿Quién es Mauricio Kuri?

Será este domingo 9 de marzo cuando miles de simpatizantes acompañen a Claudia Sheinbaum en un mitin con motivo de la imposición unilateral de aranceles hecha por el gobierno de Donald Trump .

Sin embargo, los militantes de Acción Nacional habían advertido que no asistirían de ningún modo al mitin de Claudia Sheinbaum. No obstante, ese no fue el caso de Mauricio Kuri, quien confirmó su presencia.

¿Quién es Mauricio Kuri? (REDES SOCIALES)

¿Quién es Mauricio Kuri? Gobernador de Querétaro emanado de las filas del PAN

Originario de Veracruz, el gobernador Mauricio Kuri es un empresario y político con una amplia experiencia al interior de las filas del PAN.

Tras resultar electo en las pasadas elecciones de su estado, Mauricio Kuri se erigió como el gobernador de Querétaro desde el 1 de octubre de 2021.

Pese a confirmar su presencia en el mitin de Claudia Sheinbaum, el gobernador habría expresado que lo haría en calidad de panista.

¿Cuál es la edad de Mauricio Kuri?

Mauricio Kuri nació en Orizaba, Veracruz, el 9 de mayo de 1969, por lo que actualmente tiene 55 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Mauricio Kuri?

Ya que Mauricio Kuri nació el 9 de mayo, el signo zodiacal que le corresponde es el de Tauro, un signo de Tierra.

¿Mauricio Kuri tiene esposa?

Mauricio Kuri está casado desde hace más de 20 años con Carmen María Herrera Soto, también conocida como Car Herrera, quien es licenciada en Mercadotecnia.

¿Mauricio Kuri tiene hijos?

Junto a su esposa Carmen María Herrero Soto, el gobernador Mauricio Kuri tiene tres hijos:

Mauricio

Carmen María

Sabina

¿Qué estudios tiene Mauricio Kuri?

Mauricio Kuri es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro.

Adicionalmente, cursó diplomados en:

Finanzas

Desarrollo Personal

Desarrollo Empresarial

Liderazgo

¿En qué ha trabajado Mauricio Kuri?

Desde el ámbito político hasta el sector privado, Mauricio Kuri se ha desempeñado en distintos puestos dentro y fuera de Querétaro.

Emanado del PAN, alguno de los puestos políticos que ha ocupado son:

Senador por Querétaro (2018 - 2021)

Alcalde de Corregidora (2015 a 2018)

En la iniciativa privada, ha ocupado cargos en instituciones como:

Cámara Nacional de Comercio (CANACO)

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)

Consejos consultivos de la Comisión Estatal de Agua (CEA)

Consejos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Consejos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro emanado de las filas del PAN, asistirá al mitin de Claudia Sheinbaum ante los aranceles de Donald Trump

A través de sus redes sociales, Mauricio Kuri reveló que decidió acompañar a la presidenta Sheinbaum al evento que convocó este domingo 9 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México ante los aranceles de Donald Trump.

“Soy panista y soy mexicano. El domingo asistiré al Consejo Nacional de mi partido para aportar al proceso de reforma e inyectarle nueva energía y competitividad”, expresó Mauricio Kuri.

A lo anterior, añadió: “Como opositores hemos sido explícitamente convocados. Hemos pedido unidad nacional para enfrentar los desafíos y actuaré en consecuencia, aceptando esa invitación”.

Es preciso recordar que actualmente el PAN tiene a cuatro gobernadores:

Tere Jiménez de Aguascalientes

Maru Campos de Chihuahua

Libia Dennise García de Guanajuato

Mauricio Kuri de Querétaro