La presidenta Claudia Sheinbaum presentará este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, en el que realizará un balance de los avances y resultados en su segundo año de gestión.

El informe presidencial se llevará a cabo en Palacio Nacional de la Ciudad de México, específicamente en el Patio de Honor, y está programado para comenzar a las 11:00 horas, tiempo del centro del país.

Claudia Sheinbaum presenta Segundo Informe este 1 de septiembre a las 11:00 horas

En punto de las 11:00 horas de mañana, Claudia Sheinbaum dará inicio a su Segundo Informe de Gobierno, el cuál será transmitido a través de los canales oficiales de la presidenta en Youtube y Facebook.

Durante el evento, Sheinbaum dará a conocer los principales resultados de su gobierno en materia económica, social y de infraestructura, además de abordar las acciones implementadas durante el último año.

Claudia Sheinbaum presenta Segundo Informe este 1 de septiembre a las 11:00 horas (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la obligación de presentar este informe en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, según el artículo 69 de la Constitución Mexicana.

De acuerdo con la información, a la par de que Sheinbaum dé su Segundo Informe en Palacio Nacional, el escrito será entregado al Congreso por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

A partir del 3 de septiembre, la presidenta comenzará una gira por las 32 entidades del país para presentar informes regionales y explicar los avances de las obras y programas federales en cada estado.