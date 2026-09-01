TV Azteca reúne a María Amparo Casar, Aguilar Camín y Jorge Castañeda para nuevo panel político conducido por Manuel López San Martín.

La noticia fue confirmada por el propio Jorge Castañeda en redes sociales, quien reveló que la emisión en la televisora de Ricardo Salinas Pliego será a partir del miércoles 2 de septiembre de 2026.

“A partir de este miércoles en la noche, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y yo, conducidos por Manuel López San Martín, estrenamos programa de análisis en AztecaUno, siguiendo el noticiero de Javier Alatorre. Allí los esperamos, a todos los que nos extrañaron.” Jorge Castañeda

Horario del nuevo panel político de María Amparo Casar, Aguilar Camín y Castañeda en TV Azteca

El programa político de María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda será en la señal abierta de Azteca UNO. Iniciará después del noticiero de Javier Alatorre Hechos Noche.

Lo que significa que el panel tendrá un horario de las 11:00 p.m. durante el bloque nocturno de TV Azteca.

Con ello se marca el regreso de los tres analistas políticos a la televisión nacional, quienes han aparecido en diversos espacios de debate en México.

TV Azteca (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

El panel político de María Amparo Casar, Aguilar Camín y Castañeda forma parte de la reprogramación que anunció TV Azteca en su barra de noticias, incluidos también ADN Noticias y a más+.

En el caso de TV Azteca, la televisora modificó su parrilla de contenido informativo para ofrecer durante todo el día noticias en los siguientes horarios:

Hechos Contigo de 5:50 a 7:00 horas: con María Alejandra Molina y Jorge Zarza

Hechos AM de 7:00 a 9:00 horas: con Manuel López San Martín

Hechos Meridiano de 14:00 a 15:00 horas: con Christian Lara y Alejandro Villalvazo

+Hechos de 21:30 a 22:30 horas: con Uriel Estrada

Hechos Noche a las 22:30 horas: con Javier Alatorre

Hechos Sábado: de 8:00 a 9:00 horas: con Claudia Echeverri

Hechos Domingo: de 8:00 a 9:00 horas con Juan Manuel Jiménez