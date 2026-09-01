Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó ahorros por 200 mil millones de pesos en los dos años de su administración, producto de la reducción del gasto corriente.
“Hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024 sin afectar las áreas sustantivas. Estos ahorros nos han permitido mejorar las condiciones de quienes menos ganan.. así como aumentar el salaio de las y los maestros…”Claudia Sheinbaum. Presidenta de México
Estos recursos, aseguró, han permitido mejorar las condiciones de quienes menos ganan, incluyendo incrementos salariales de 10% en 2025 y 9% en 2026 para maestros.
Además, Claudia Sheinbaum informó que los ahorros han financiado la creación de 30 mil nuevas plazas de seguridad, subrayando que su gobierno “ha cuidado cada peso” en 23 meses de gestión.
Segundo Informe de Claudia Sheinbaum: ahorros no han afectado áreas sustantivas
Claudia Sheinbaum dijo que no se han aumentado los sueldos de los funcionarios de más alto nivel y los ahorros generados no han afectado las áreas sustantivas.
Durante sus Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional detalló que no se han comprado vehículos de lujo ni se han dedicado recursos a gastos innecesarios durante su gobierno.