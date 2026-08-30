Google presentó oficialmente su nuevo smartphone en México, el Google Pixel 11 con todos sus modelos, dándonos un pequeño vistazo previo a su lanzamiento el próximo mes de octubre.

A continuación, te daremos todos los detalles de la llegada del Google Pixel 11 a México, así como lo que representantes de la marca comentaron a SDPnoticias sobre el dispositivo.

Google Pixel 11 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Características y especificaciones del Google Pixel 11

En la presentación del Google Pixel 11 pudimos ver un poco de los 3 modelos que llegarán a México; el “base”, el Pro y el Pro XL, sobre los que representantes nos mencionaron sus diferencias.

El Google Pixel 11 tendrá una pantalla Actua de 6.3 pulgadas con hasta 3000 nits de brillo, 12 GB de RAM, almacenamiento de 256 GB o 512 GB y resistencia IP68 al agua y al polvo.

Su cámara principal es de 48 MP, y contará con una ultra gran angular de 13 MP y telefoto 5x con Super Zoom de hasta 30x, mientras que la batería promete una duración de hasta 30 horas.

Por su parte, los modelos Google Pixel 11 Pro y Google Pixel 11 Pro XL contarán con pantallas Super Actua de 6.3 y 6.8 pulgadas respectivamente de hasta 3600 nits de brillo.

Tienen 16 GB de RAM y almacenamiento de hasta 256 GB, 512 GB y 1 TB, estándar que manejan en la actualidad casi todos los smartphones.

Su cámara principal es de 50 MP, el ultra gran angular de 48 MP y ambos cuentan con un teleobjetivo con Zoom Pro de hasta 120x, potenciado gracias a la IA de Google.

Toda la serie está impulsada por el procesador Google Tensor G6 y cuenta con el coprocesador de seguridad Titan M3 con criptografía poscuántica.

Además, se nos mostraron algunas de las funciones avanzadas de inteligencia artificial mediante Gemini, como es el caso de la Captura Mágica, que permite que un video se “recorte” automáticamente en segundo plano, tomando los mejores momentos.

También, podrás seleccionar objetos dentro de una foto y el sistema rápidamente aplicará una búsqueda para darte información, ya sea de la identidad de dicha cosa, o darte información relacionada.

Sin olvidar que ahora cuenta con traductor automático más eficiente, capacidad para reconocer sonidos o canciones en el ruido ambiental, y responder de manera más efectiva a los comandos por voz.

Google Pixel 11 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Precio del Google Pixel 11 en México

A continuación, te damos los precios oficiales de lanzamiento del Google Pixel 11 en México:

Google Pixel 11: $22,499 (256 GB) / $25,499 (512 GB)

Google Pixel 11 Pro: $28,499 pesos (256 GB) / $31,499 pesos (512 GB) / $36,999 pesos (1 TB).

Google Pixel 11 Pro XL: $32,999 pesos (256 GB) / $35,999 pesos (512 GB) / $41,499 pesos (1 TB).

La preventa de estos equipos inicia el 24 de septiembre y la venta oficial arrancará el 1 de octubre.