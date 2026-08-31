El Viernes Botanero es una de las propiedades televisivas más importantes de Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca.

Sin embargo, un movimiento de Salinas Pliego con su televisora habría puesto en riesgo ese show y diversas marcas suyas.

TV Azteca ha reportado deudas superiores a los 23 mil millones, por lo que tuvo que realizar una operación financiera.

El movimiento de Salinas Pliego que pondría en riesgo el Viernes Botanero

El 6 de marzo 2026 TV Azteca, S.A.B de C.V celebró un contrato de prenda sin transmisión de posesión donde empeñó 157 marcas de sus programas de televisión valuados en 17 mil millones de pesos.

En total son 83 las propiedades que quedaron en garantía tasadas en 920 millones 524 mil pesos.

Una de las marcas que aparece el popular Viernes Botanero que está valuado en 180 millones 200 mil pesos por su estabilidad y alto raiting.

Ricardo Salinas Pliego (Captura de Pantalla)

Superando así a programas de la popularidad de Ventaneando, La Academia y el Noticiero Hechos.

Dentro del documento también figura el Mazatlán FC, valuado en 392 millones 682 mil 78 pesos.

El equipo era de Ricardo Salinas Pliego hasta abril 2026 y posteriormente fue vendido para que llegará el Atlante a la primera división de la Liga MX.

De acuerdo con reportes, el contrato forma parte de un primer documento del 29 de enero donde TV Azteca uso sus marcas como garantía para obtener un crédito de 5 mil millones de pesos con Alter Bank LTD.

Dicha institución financiera se encuentra en la isla caribeña de Santa Lucía, y es clasificada como la Unión Europea como un “paraíso fiscal”.

Además de que hoy en día autoridades de Estados Unidos la investigan por un presunto fraude durante el préstamo a TV Azteca.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca (Mireya Novo)

Preocupa futuro del Viernes Botanero por movimiento de Salinas Pliego

Tras revelarse la deuda y contrato celebrado por Salinas Pliego existe preocupación acerca de qué pasará con el Viernes Botanero.

En especial porque existe otro anexo en el contrato donde otras 74 marcas valuadas en 16 mil 819 millones 349 mil 299 pesos están “embargadas a favor de la empresa Numchi Servicios, S.A.P.I. de C.V. con quien TV Azteca tiene deuda.

Cabe señalar que en ese registro aparecen propiedades deportivas como:

Los Protagonistas

Azteca Deportes

Box Azteca

En Caliente

Con ello, un total de 157 marcas, entre realities, shows deportivos y más se pusieron en garantía.

En caso de que Salinas Pliego pague el crédito solicitado las propiedades que fueron empeñadas serán liberadas y el contrato finiquitado.

Sin embargo, el panorama es complicado, ya que hay un registro de 600 acreedores a los que TV Azteca les debe al entrar en concurso mercantil, entre las que destacan

Warner Bros. Televisa

Universal City

Acun Media

Promotora de Torneos y Espectáculos Públicos

Incluidos clubes de la Liga MX como son Tigres, FC Juárez y hasta el Club Puebla, club que también le pertenece.