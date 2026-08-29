Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobierno, destacó los avances en materia ferroviaria impulsados durante la administración de Claudia Sheinbaum, como parte de su Segundo Informe de resultados.

A través de redes, Rosa Icela Rodríguez presumió que los proyectos ferroviarios forman parte de la estrategia de infraestructura de Sheinbaum, con la recuperación y ampliación del transporte de pasajeros.

Rosa Icela Rodríguez destaca proyectos ferroviarios de Sheinbaum durante su Segundo Informe

El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizará el próximo martes 1 de septiembre desde Palacio Nacional. Posteriormente, tendrá una gira por los 32 estados de la República.

Rosa Icela Rodríguez presume expansión ferroviaria de Sheinbaum en Segundo Informe (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

De frente al informe de resultados, Rosa Icela Rodríguez señaló que Claudia Sheinbaum se ha centrado en recuperar trenes para pasajeros, a fin de llevar bienestar para todo el país.

De acuerdo con Rodríguez, la expansión de la red ferroviaria es uno de los proyectos prioritarios de Sheinbaum y contempla la construcción de nuevas rutas para conectar distintas regiones de México.

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum, México recupera sus trenes de pasajeros y se construyen más de 3 mil kilómetros de vías en el norte, centro y occidente del país, para llevar bienestar a todo el país”. Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez presume expansión ferroviaria de Sheinbaum en Segundo Informe (Captura de pantalla)

Entre los proyectos ferroviarios ya inaugurados se encuentran:

Tren Insurgentes-Observatorio

Tren Felipe Ángeles-Tecamac

Mientras que los proyectos que aún están en desarrollo son:

Ciudad de México-Nuevo Laredo

Ciudad de México-Guadalajara

La expansión ferroviaria continuará durante los próximos años con nuevas rutas y proyectos que buscan conectar ciudades y regiones del país, consolidando al tren de pasajeros como uno de los ejes de infraestructura de la actual administración.