La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación por presuntas anomalías en la adquisición de un helicóptero Black Hawk por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, encabezada por Cristóbal Castañeda Camarillo.

El helicóptero Black Hawk, presentado como de última generación, habría sido en realidad una unidad remanufacturada de los años ochenta adquirida en 170 millones de pesos, muy por debajo del costo de un modelo nuevo.

La trama involucra al polémico broker israelí Samuel Avishai Neriah, vinculado previamente al caso Pegasus.

ASF investiga presuntas anomalías en compra del SSEM

La Auditoría Superior de la Federación investiga presuntas anomalías graves en la adquisición del helicóptero Black Hawk (matrícula XC-PEM) por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), dependencia encabezada por Cristóbal Castañeda Camarillo.

Las pesquisas de la ASF apuntan a que el gobierno mexiquense adquirió una aeronave usada de los años ochenta, remanufacturada de desecho militar, y la presentó públicamente el 22 de junio de 2026 bajo la narrativa de un estreno de última generación.

Helicóptero UH-60A Black Hawk (Ramsés Mercado / El Sol de Toluca)

La discrepancia financiera encendió de inmediato las alarmas. Mientras un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk nuevo de fábrica oscila entre los 15 y 20 millones de dólares (más de 300 millones de pesos), la SSEM pagó únicamente 170 millones de pesos (aproximadamente 8.5 millones de dólares).

Este precio de remate corresponde en realidad a unidades de desecho militar reconstruidas (refurbished).

Ante esta flagrante devaluación material, la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF abrió el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026.

Mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026, la ASF obligó a Cristóbal Castañeda Camarillo a entregar copias certificadas de 19 puntos críticos para determinar si el contrato se confeccionó a la medida para disimular el estado real del helicóptero.

Samuel Avishai Neriah estaría detrás de la compra

La trama adquiere otra dimensión al revelarse que el intermediario de la compra fue el polémico ciudadano israelí Samuel Avishai Neriah.

Samuel Avishai Neriah es un conocido “broker” de la industria militar y cibernética de Israel, señalado previamente por coordinar sobornos de 25 millones de dólares para la venta del software espía Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Documentos de un arbitraje judicial secreto en Israel revelan que Samuel Avishai Neriah y su socio, Uri Ansbacher, incluso pactaron repartirse el territorio mexicano y sus secretarías de Estado para evitar competir entre sí por contratos públicos.

En los próximos meses, la auditoría forense determinará si la adquisición del helicóptero Black Hawk deriva en sanciones administrativas o en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por daño patrimonial al erario del Estado de México.