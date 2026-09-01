El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el nuevo logo que presentó el partido político Somos al considerar que la modificación “no elimina el problema de identidad” que ya se había señalado.

Ante el incumplimiento, el Consejo General del INE señaló que Somos tiene 48 horas para cumplir con los parámetros que fijó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

INE rechaza logo de Somos por no cumplir con parámetros

El INE consideró que Somos no ha cumplido con los parámetros y consideraciones establecidos por el TEPJF sobre su logo.

De acuerdo con el INE, el emblema presentado no elimina el “problema de identidad” que señaló la Sala Superior del TEPJF.

De acuerdo con el procedimiento estatutario de Somos, corresponde a su Asamblea Nacional expedir y reformar los documentos básicos y:

atender las observaciones

realizar las adecuaciones

remitir las constancias

Ante el incumplimiento, pues debía cambiar también su color, el INE otorgó un plazo máximo de 48 horas para presentar una nueva propuesta que cumpla con los parámetros establecidos por la autoridad.

INE advierte “problemas” en logo de Somos

El Consejo Nacional del INE señaló a Somos que sustituir la denominación “MX” por el mapa de la República Mexicana, acompañado del verbo “Somos” constituye un “símbolo inequívoco de identidad nacional y, en combinación con la denominación, transmitía la idea de representación del país en su conjunto”.

Por ello, aprobar el emblema presentado contravendría la jurisprudencia del TEPJF que establece que “denominación, emblema y colores deben diferenciar a cada partido político de las instituciones nacionales”.

Asimismo, el INE enfatizó que la identidad gráfica no puede ser neutra si denota pertenencia nacional, lo que “generaría una ventaja indebida” frente a otros partidos.