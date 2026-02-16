David Monreal Ávila es un político mexicano y actual gobernador de Zacatecas, cargo que ocupa desde 2021. Con una trayectoria de más de tres décadas en la vida pública, ha sido alcalde, senador y funcionario federal. Conoce más acerca de su vida personal, estudios y carrera política.

¿Quién es David Monreal?

David Monreal Ávila es un político y abogado mexicano que se desempeña desde el 12 de septiembre de 2021 como Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Es miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional y forma parte de una de las dinastías políticas más conocidas de Zacatecas.

¿Qué edad tiene David Monreal?

David Monreal nació el 27 de marzo de 1966 en Fresnillo, Zacatecas, por lo que actualmente tiene 59 años.

¿David Monreal tiene esposa?

Sí, David Monreal está casado con Sara Hernández de Monreal, quien es Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Zacatecas.

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas (Ig: @davidmonreal)

¿Qué signo zodiacal es David Monreal?

Al haber nacido el 27 de marzo, Monreal Ávila es Aries, signo que se caracteriza por su energía, liderazgo, impulsividad y valentía.

¿David Monreal tiene hijos?

Sí, David Monreal y Sara Hernández tienen la menos cinco hijos; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida familiar.

¿Qué estudió David Monreal?

David Monreal estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, formación que le permitió iniciar su carrera profesional y política.

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas (Ig: @davidmonreal)

¿En qué ha trabajado David Monreal?

David Monreal cuenta con una trayectoria de más de una década en el servicio público, destacando cargos como:

2007-2010: Presidente municipal de Fresnillo

Senador de la República en las LXII y LXIII Legislaturas por Zacatecas

Coordinador General de Ganadería en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México

Gobernador de Zacateca

Además de estos cargos, Monreal ha colaborado en distintos roles de gestión pública desde los años ochenta, incluyendo funciones en la administración estatal y municipal, en el Senado y en la iniciativa privada antes de consolidar sus posiciones en la política federal y estatal.